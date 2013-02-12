ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Зниження курсу гривні цього року неминуче - думка», в якому пише: процес девальвації гривні в 2013 році неминучий, Україну очікує помірне зростання інфляції та збільшення дефіциту державного бюджету, прогнозує директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин...

http://delo.ua/ukraine/snizhenie-kursa-grivny-v-etom-godu-neizbezhno-mnenie-196932/

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Також «Дело» публікує матеріал «На виселення мешканців «хрущовок» не потрібно буде згоди 100% власників квартир - глава Генплану», в якому пише: в планах розвитку Києва немає кардинального розширення його меж, але є збільшення кількості житла за рахунок знесення хрущовок...

http://delo.ua/ukraine/na-vyselenie-zhitelej-hruschevok-ne-nuzhno-budet-soglasija-100-vla-196953/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Доходи звели до мінімуму» пише: прожитковий мінімум, від якого залежать всі основні соціальні виплати, запропоновано переглядати кожні три роки, а його розмір індексувати на фактичний рівень інфляції. Ці пропозиції депутатів фракції "Батьківщина" знаходять підтримку в Партії регіонів, так як споживчий набір занижений на 30%. Але реальність виконання ініціативи залежатиме від наявності вільних коштів у держбюджеті...

http://kommersant.ua/doc/2124717

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Бюджет втратив запас» пише: уряду з кожним місяцем все складніше платити за рахунками. У Мінфіні повідомили про рекордний дефіцит держбюджету в грудні 2012 року - 12,16 млрд грн - на тлі низьких темпів зростання доходів загального фонду, річний план яких не був виконаний на 32,6 млрд грн. Щоб профінансувати свої соціальні зобов'язання, уряду довелося практично обнулити залишки гривневих коштів на єдиному казначейському рахунку - до 0,5 млрд грн. Поточний рік буде не менш важким, прогнозують експерти, оскільки в умовах низького економічного зростання очікувати зниження фіскального пресу не доводиться...

http://kommersant.ua/doc/2124721

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Видання «Сегодня» в публікації «Газ для України може подешевшати на 100 доларів» пише: кажуть, що трубу вже хочуть ділити без ЄС. Офіційно в Кабміні це спростовують...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/konsorcium.html

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Також «Сегодня» в публікації «Для платників податків введуть горизонтальний моніторинг» пише: влада готує для великого бізнесу «податковий» експеримент...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Dlya-nalogoplatelshchikov-vvedut-gorizontalnyy-monitoring.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Кавказ б'є рекорди зі споживання газу і з неплатежів за нього» пише: тільки Чечня недоплатила «Газпрому», за різними оцінками, від 1,1 млрд до 1,9 млрд рублів...

http://izvestia.ru/news/544766

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Видання «Ведомости» в публікації «Помер Рем В'яхірєв» пише: тривалий час він був першою особою «Газпрому» і одним з наймогутніших людей Росії...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8950761/skonchalsya_rem_vyahirev

(УНІАН)