Рада безпеки ООН сьогодні обговорить питання про ядерне випробування у Північній Кореї

Рада безпеки ООН сьогодні планує обговорити питання про ядерне випробування у Північній Кореї.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Як нагадує ресурс, минулого місяця РБ ООН ввела додаткові санкції проти Північної Кореї через випробування ракети далекої дії, яке країна провела в грудні минулого року.

Південна Корея, яка цього місяця головує в Раді Безпеки ООН, також скликала екстрене засідання своєї Ради національної безпеки.

Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що його уряд розгляне питання про запровадження власних санкції проти Північної Кореї.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Північна Корея офіційно заявила, що провела успішні підземні випробування компактного ядерного пристрою великої руйнівної сили.

"Ядерні випробування були проведені як частина заходів із захисту нашої національної безпеки і суверенітету проти безрозсудної ворожості США, яка порушила право нашої республіки на мирний запуск супутника", - йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

КНДР оголосила себе ядерною державою у 2005 році. У 2006 і у 2009 роках КНДР провела підземні ядерні випробування, які викликали протести з боку міжнародної спільноти. У відповідь на дії Пхеньяну Рада безпеки ООН ухвалила низку резолюцій, що вимагають від КНДР припинити діяльність у ядерній сфері. У резолюціях 1718 і 1874, крім санкцій, містяться вимоги до КНДР не проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет, повернутися до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова.

Генсек ООН Пан Гі Мун, Великобританія і Японія засудили проведення КНДР ядерного випробування.