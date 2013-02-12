Президент може оголосити дострокові вибори, якщо протягом 30 днів ВР не відновить роботу - Ковальчук

Заступник голови фракції “УДАР” Віталій Ковальчук не виключає, що Президент України Віктор Янукович буде змушений оголосити дострокові вибори, якщо протягом 30 днів Верховна Рада не відновить свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Ковальчук заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

“На сьогодні ми розуміємо, що у Президента є право, якщо протягом 30 днів не буде розблоковано діяльність парламенту, оголосити про дострокові вибори”, - сказав В.Ковальчук.

“Я думаю, що у Президента не буде на той момент іншого виходу, як скористатися цим правом, тому що відсутність в країні належної діяльності парламенту - це вже наявна не тільки парламентська, але й політична криза в країні, яку треба вирішувати, і вирішувати тільки в конституційний спосіб, тобто шляхом оголошення дострокових виборів”, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 5 лютого блокують роботу парламенту, вимагаючи від більшості та керівництва ВР забезпечити персональне голосування.