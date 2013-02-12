Україна закликає Північну Корею припинити ядерні випробування - заява МЗС

Україна закликає керівництво Корейської Народної Демократичної Республіки припинити проведення ядерних випробувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, у заяві МЗС України йдеться: “Ми закликаємо керівництво КНДР припинити випробування ядерних пристроїв і невідкладно відновити діалог з Міжнародним агентством з атомної енергії, а зацікавлені країни - докласти максимум зусиль для відновлення шестисторонніх переговорів”.

Є.Перебийніс наголосив, що в Україні глибоко стурбовані тим, що КНДР всупереч резолюціям Ради безпеки ООН вкотре здійснила ядерне випробування.

Він зазначив, що Україна як головуюча в ОБСЄ держава, яка добровільно відмовилася від власного ядерного арсеналу і неухильно дотримується принципів ядерного нерозповсюдження, засуджує цей крок КНДР.

У МЗС України вважають, що ядерне випробування може призвести до подальшого значного загострення складної ситуації на Корейському півострові.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея сьогодні офіційно заявила, що провела успішні підземні випробування компактного ядерного пристрою великої руйнівної сили.

Геологічна служба США (USGS) вранці зафіксувала підземні поштовхи магнітудою 4,9 на території Північної Кореї недалеко від полігону для ядерних випробувань. За даними сейсмічних служб, землетрус був штучного походження.

Генсек ООН Пан Гі Мун, Великобританія і Японія засудили проведення КНДР ядерного випробування.