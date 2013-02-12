ТОП-10 (12 лютого)

Прасолов: меморандум про співпрацю з МВФ буде готовий до підписання наприкінці березня

США вимагають від Росії негайно зняти заборону на імпорт американської м'ясної продукції

Нацбанк у 2012 році скоротив активи майже на 6% - до 399 млрд грн

Частка іноземного капіталу в українських банках у 2012 році скоротилася до 39,5%

Прасолов сподівається, що Україна і ЄС знайдуть компроміс з питання митних зборів

Кабмін відновив дію угоди про розподіл продукції з компанією Vanco

МВФ прогнозує зростання економіки України до 1%

Місія МВФ розраховує повернутися до України в березні

НБУ виключив із першої групи банків «ОТП Банк» та «Брокбізнесбанк»

Мінфін залучив 92 млн дол. на ОВДП-аукціоні 12 лютого

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Прасолов: меморандум про співпрацю з МВФ буде готовий до підписання наприкінці березня

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов прогнозує, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом щодо надання кредиту буде готовий до підписання наприкінці березня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок, 12 лютого, в коментарі журналістам.

Міністр також повідомив, що до кінця березня п.р. Україну відвідає технічна місія МВФ для обговорення низки питань.

«Я думаю, що зараз місія (що працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого - УНІАН) повернеться до Вашингтона. Вона попрацює з тим матеріалом і з тими питаннями, які ми поставили перед місією. І я думаю, що через певний час, досить скоро, приїде ще одна технічна місія з деяких тем, які ми ще вирішили дообговорити. І потім, наскільки я зрозумів, очевидно в другій половині березня або до кінця березня, приїде ще місія, і ми просуватимемося більш підготовлено з обох боків до написання відповідного меморандуму і готуватимемо його до підписання», - сказав І.Прасолов.

Він також зазначив, що під час переговорів з місією МВФ, яка перебувала в Україні, було досягнуто певного «прогресу» з питання макропоказників.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії – збирання технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці і пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

На початку лютого перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов повідомив, що Україні, можливо, вдасться досягти домовленості з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту вже до березня.

За словами С.Арбузова, Україна за новою програмою сподівається одержати за кредитом стенд-бай 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

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США вимагають від Росії негайно зняти заборону на імпорт американської м'ясної продукції

США закликали Росію негайно зняти заборону на імпорт американської м'ясної продукції та дотримуватися зобов'язання, прийняті минулого року, коли Росія приєдналася до СОТ, повідомляє Газета.RU з посиланням на Reuters.

«США дуже розчаровані тим, що Росія вжила заходів щодо припинення імпорту американського м'яса, яке виробляється за найвищими стандартами безпеки у світі», - заявив міністр сільського господарства США Том Вілсак.

США вважають, що Росія ігнорує висновки експертів про безпеку американського м'яса і, замість того, щоб розпочати діалог з проблеми, припинила імпорт сировини - з такою заявою виступили Вілсак і торговий представник США Рон Кірк.

«Росія проігнорувала ретельні наукові дослідження, проведені міжнародною організацією, яка контролює харчові стандарти - Codex Alimentarius Commission, - які показали, що корми, що містять рактопамін, безпечні для тварин і людей, що споживають їх м'ясо. Відмова Росії прийняти висновки цієї організації піднімає питання про її (Росії) прихильність бути членом глобальної торговельної системи», - йдеться в їх спільній заяві.

Росія з 11 лютого ввела практичну повну заборону на ввезення м'яса і м'ясної продукції зі США.

За повідомленнями Россільгоспнагляду, з понеділка починає діяти обмеження на ввезення до Росії заморожених свинини, яловичини, м'яса індички, субпродуктів та готових продуктів з м'яса.

З минулого понеділка також через наявність рактопаміна діють обмеження на поставки охолодженого м'яса зі США. Заборона не поширюється лише на куряче м'ясо.

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Нацбанк у 2012 році скоротив активи майже на 6% - до 399 млрд грн

Національний банк України у 2012 році скоротив активи на 5,85% - до 399,06 млрд грн, повідомив регулятор у пресі.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті знизилися в минулому році на 40,31% - до 60,55 млрд грн, цінні папери нерезидентів - на 13,36%, до 129,39 млрд грн, авуари НБУ в спеціальних правах запозичення - на 48,95%, до 73 млн грн. Монетарне золото зросло в 2012 році на 13,89% - до 9,18 млрд грн, цінні папери України - на 37,63% - до 104,57 млрд грн, кредити банкам та іншим позичальникам - на 7,84% - до 65,05 млрд грн, внески в рахунок квоти МВФ - на 0,14%, до 16,85 млрд грн.

Зобов'язання НБУ за звітний період скоротилися на 6,17% - до 316,13 млрд грн, зокрема банкноти і монети в обігу зросли на 6,31% - до 222,79 млрд грн, зобов'язання перед МВФ скоротилися на 27,41% - до 55,76 млрд грн.

Статутний капітал НБУ в 2012 році залишався на рівні 100 млн грн, власний капітал скоротився на 4,61% - до 82,93 млрд грн, резерви переоцінки активів і зобов'язань - на 37,42% - до 47,95 млрд грн, загальні та інші резерви зросли в 5,6 разів - до 34,88 млрд грн.

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Частка іноземного капіталу в українських банках у 2012 році скоротилася до 39,5%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (у статутному капіталі банків - УНІАН) скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, за 2012 рік кількість банків з іноземним капіталом на змінилася, і наприкінці року становила 53 банки з 176 зареєстрованих. Також не змінилася кількість банків зі 100%-вим іноземним капіталом - 22.

У повідомленні вказується, що сукупний зареєстрований статутний капітал банків країни в 2012 році зріс на 1,9% - до 175,204 млрд грн, регулятивний капітал на 0,3% - до 178,909 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за 2011 рік частка іноземного капіталу в українській банківській системі збільшилася на 1,3 п.п. - до 41,9%.

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Прасолов сподівається, що Україна і ЄС знайдуть компроміс з питання митних зборів

Міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов сподівається, що найближчим часом Україна і Європейський Союз знайдуть компроміс щодо питання перегляду митних зборів у рамках СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Сьогодні-завтра в Брюсселі відбуватимуться переговори про те, як ми працюватимемо у напрямку узгодження цієї 371-ї тарифної лінії... Я думаю, що ми знайдемо компроміс з Європейським Союзом і думаю, що у нас все буде нормально», - сказав І.Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС найближчим часом мають намір домовитися про скорочення переліку позицій для подальших двосторонніх переговорів, які Київ заявив для перегляду імпортних мит при торгівлі з країнами СОТ.

Суть компромісу, який очікується досягти, полягає в тому, що сторони з переліку позицій визначать групу основних, і саме щодо неї почнуть безпосередньо переговори, повідомило УНІАН джерело в уряді.

Нагадаємо, Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Впродовж 3-х місяців члени СОТ мали підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім упродовж 2-х місяців ці переговори мали бути проведені.

Звернення України викликало занепокоєння Європейської комісії, оскільки це може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, що становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Президент Литви Даля Грібаускайте 6 лютого заявила, що ініціатива України щодо перегляду мит може стати перешкодою для підписання Угоди про асоціацію і ЗВТ, яке очікується в листопаді 2013 р.

На переговори з перегляду мит одержано 32 заявки від: Австралії, Аргентини, Бразилії, В'єтнаму, Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Еквадору, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Ісландії, Канади, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Омана, Пакистану, Парагваю, Перу, Сальвадору, США, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Шрі-Ланки, Швейцарії та Японії.

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Кабмін відновив дію угоди про розподіл продукції з компанією Vanco

Кабінет Міністрів відновив дію угоди про розподіл продукції, яка видобуватиметься у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, з компанією Vanco.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів №58 від 11 лютого 2013 року.

«Скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року № 740 «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах При керченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря", - йдеться у документі.

Тим самим Кабмін відновив дію розпорядження №828 від 3 жовтня 2007 року «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуваються у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 січня 2013 року міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков повідомив журналістам, що Стокгольмський арбітраж наприкінці грудня 2012 року затвердив мирову угоду між Vanco і державою Україна, зазначивши, що в процесі укладення цієї угоди ніяких переуступок прав і обов'язків не було.

Стокгольмський арбітражний суд відмовився коментувати мирову угоду між Україною і компанією Vanco, посилаючись на конфіденційність інформації.

У 2006 році компанія Vanсo International Ltd виграла перший відкритий конкурс, і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов'язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska, яку контролюють у рівних частках Vanco International, ДТЕК, Shadowlight Investments Limited бізнесмена Євгена Новицького, а також компанія Integrum Technologies Limited.

Нагадаємо, що 25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді і почали переговори з метою мирного врегулювання спору за Угодою про розподіл продукції.

У липні 2011 року уряд оприлюднив розпорядження від 11 квітня 2011 р. про схвалення Кабінетом Міністрів Мирової угоди між державою Україна і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Міжвідомчої комісії з організації укладення і виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання Мирової угоди.

Крім того, комісії доручено після винесення Арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма рішення на узгоджених умовах забезпечити внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна і компанією Vanсo International Ltd згідно із Мировою угодою.

14 січня 2013 року комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія надала дозвіл найбільшому енергохолдингу України ДТЕК на придбання компанії Vanco Ukraine (Британські Віргінські острови).

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МВФ прогнозує зростання економіки України до 1%

Економічне зростання України у 2013 році, за відсутності коригування економічної політики, становитиме до 1% при значному дефіциті рахунку поточних операцій, що залишить Україну вразливою у разі негативного розвитку подій.

Про це заявив глава місії Міжнародного валютного фонду, яка завершила свою роботу в Україні, Крістофер Джарвіс. Текст заяви має агентство УНІАН.

"Перед Україною стоять серйозні виклики. У другій половині 2012 року в результаті погіршення умов торгівлі та невизначеності на світових фінансових ринках економічна активність різко загальмувалася. Крім того, у 2012 році різко зріс дефіцит рахунку поточних операцій і погіршився баланс фіскальних рахунків. Великий обсяг дотацій на газ і опалення для населення продовжує тиснути на бюджет України і її платіжний баланс. За відсутності коригування економічної політики, наш прогноз на 2013 рік передбачає темпи економічного зростання на рівні до 1% і великий дефіцит рахунку поточних операцій, що залишить Україну вразливою в разі негативного розвитку подій», - цитує представництво МВФ заяву К.Джарвіса.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 29 січня, завершила переговори з представниками органів влади в Україні і продовжить вивчати питання про можливість надання Україні кредиту.

12 лютого з представниками місії зустрівся прем'єр-міністр України Микола Азаров. Під час зустрічі сторони відзначили прогрес у переговорному процесі.

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Місія МВФ розраховує повернутися до України в березні

Київ. 12 лютого. УНІАН. Місія Міжнародного валютного фонду розраховує повернутися до Києва в березні для продовження дискусії щодо нової програми співробітництва. Про це сказано в заяві голови місії МВФ Крістофера Джарвіса, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

“Ми досягли значного прогресу в досягненні взаєморозуміння з владою України щодо політики, яка забезпечить скорочення дефіциту бюджету і дефіциту рахунку поточних операцій, збільшення резервів, створення нових робочих місць і забезпечення загального економічного зростання. Проте важливі питання економічної політики залишаються відкритими. Ми розраховуємо повернутися до Києва в березні для продовження дискусії», - йдеться в заяві К.Джарвіса.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 29 січня, завершила переговори з представниками органів влади в Україні і продовжить вивчати питання про можливість надання Україні кредиту. Разом з тим, голова місії МВФ спрогнозував, що економічне зростання України в 2013 році, за відсутності коректування економічної політики, становитиме до 1% при значному дефіциті рахунку поточних операцій, що залишить Україну вразливою в разі негативного розвитку подій.

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсязі 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна та МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

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НБУ виключив із першої групи банків «ОТП Банк» та «Брокбізнесбанк»

Національний банк України виключив з першої групи банків за обсягом активів на 1 січня 2013 року «ОТП Банк» та «Брокбізнесбанк», повідомив регулятор на своєму офіційному сайті.

Згідно зі звітністю банків України на 1 січня 2013 року, розміщеною на сайті НБУ, до групи найбільших банків увійшли 15 банків з активами понад 20 млрд грн: «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Промінвестбанк» , «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Дельта Банк», «ПУМБ», «Надра», «Сбербанк Росії», «УкрСиббанк», «Альфа-Банк», «Фінанси і кредит», «Укргазбанк».

«ОТП Банк» та «Брокбізнесбанк» віднесені до другої групи банків, до якої входять 20 банків з активами від 5 до 20 млрд грн.

На 2013 рік Нацбанк змінив вимоги до розміру активів банків групи «найбільші», зберігши їх для інших груп. Зокрема, якщо в 2012 році для того, щоб банк потрапив у групу «найбільші», його активи повинні були перевищувати 15 млрд грн, у 2013 році - понад 20 млрд грн.

За даними НБУ, на 1 січня 2013 року активи «Брокбізнесбанку» становили 16,928 млрд грн. Водночас активи "ОТП Банку" перевищували 20 млрд грн і на 1 січня досягли 20,315 млрд грн., але до групи «найбільші» банк все ж включений не був.

До складу цієї групи крім банків, що знаходяться там, включено «Банк 3/4», що раніше перебував у третій групі.

До третьої групи увійшли 25 банків, до четвертої - 115.

Довідка УНІАН. На 1 січня 2013 року 176 банків включені до державного реєстру банків України і мають державну ліцензію, у т.ч. 53 банки - з іноземним капіталом. На 1 січня п.р. активи банків становили 1127,2 млрд грн, зобов'язання - 957,9 млрд грн, капітал - 169,3 млрд грн. Чистий прибуток банківської системи за 2012 рік становив 4,9 млрд грн.

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Мінфін залучив 92 млн дол. на ОВДП-аукціоні 12 лютого

Міністерство фінансів України у вівторок, 12 лютого, залучило до державного бюджету 92,013 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін задовольнив 6 і 8 заявок, поданих на придбання 2-річних валютних держпаперів, дохідність встановлена ​​на рівні 8,1%.

Водночас міністерство залишило незадоволеними 1 заявку (на суму 50 млн грн) на гривневі папери з терміном обігу 1 рік, 1 заявку (обсягом 10 млн грн) на 3-річні гривневі ОВДП та 1 невелику заявку (обсягом 30 тис. дол. ) на 3-річні валютні держпапери.

Індексовані трирічні ОВДП інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 5 лютого залучив до держбюджету 159,98 млн грн і 76,42 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Мінфін у лютому 2013 року планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП.

Згідно з графіком на поточний місяць, аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 лютого.

Довідка УНІАН. Станом на 12 лютого обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 199,142 млрд грн, водночас у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 114,898 млрд грн, у власності банків - 70,461 млрд грн, нерезидентів - 4,984 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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