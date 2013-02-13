ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «На три з плюсиком. Оцінка роботи економічного блоку Кабміну в січні-лютому 2013 року» пише: експертна рада delo.ua оцінила ініціативи органів влади на предмет їх корисності та наслідків для малого та середнього бізнесу, рівновіддаленого від основних політичних сил...

http://delo.ua/businessman/na-tri-s-pljusikom-ocenka-raboty-ekonomicheskogo-bloka-kabmina-v-197047/

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Також «Дело» у публікації «Новий акциз змінює «обличчя» українського фондового ринку» пише: брокери змінюють тарифну політику, «сміттєві» папери перетікають на біржі, а деякі фондові майданчики навіть чутки стали пов'язувати з новими власниками...

http://delo.ua/finance/novyj-akciz-menjaet-lico-ukrainskogo-fondovogo-rynka-197032/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Протистояння на місці», в якому пише: в Києві завершилася робота місії Міжнародного валютного фонду. За її підсумками було заявлено, що українська економіка вразлива. Серйозність ситуації підкреслюється тим, що під час роботи місії до Києва приїхав перший заступник голови МВФ Девід Ліптон. Відновлення співпраці з фондом потребує від української влади радикальних рішень - якщо Київ погодиться підвищити ціни на газ і почне перехід до плаваючого курсу гривні, підписання нової угоди з фондом може відбутися вже у березні...

http://www.kommersant.ua/doc/2126201

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Сведбанк очищується», в якому пише: фінустанова продала портфель кредитів роздрібних позичальників на 2,84 млрд грн всього за 167 млн ​​грн. Покупцем стала факторингова компанія "Вектор Плюс", яка перепродала половину портфеля колектору "Кредитні ініціативи". Експерти називають цю угоду найбільшою на колекторському ринку, а Сведбанк змушений був дешево продати активи, щоб закрити роздрібний бізнес в Україні...

http://www.kommersant.ua/doc/2126189

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«Сегодня» у публікації «На капітальний ремонт доріг Києва потрібно 20 мільярдів гривень» пише: дорожнє покриття столиці вже відпрацювало 2-3 терміну служби...

www.segodnya.ua/regions/kiev/Na-kapitalnyy-remont-dorog-Kieva-nuzhno-20-milliardov-griven.html

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Також «Сегодня» у публікації «Усі можливі варіанти зняття блокади Верховної Ради» пише: регіонали погрожують перевиборами, а експерти говорять про силовий сценарій...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Vse-vozmozhnye-varianty-snyatiya-blokady-Verhovnaya-Rady.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Прохоров готує табори для мігрантів» пише: «Громадянська платформа» Михайла Прохорова буде боротися за створення спеціальних таборів (кампусів) для мігрантів, де їх повинні примусово адаптувати до життя в Росії. Таке положення міститься в міграційній доктрині партії, що зараз розробляється...

http://izvestia.ru/news/544832

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Також «Известия» у публікації «За кожен рік перепрацювання росіянам додадуть по 6% пенсії» пишуть: а мінімальний трудовий стаж для отримання пенсії збільшать не до 35, а до 15 років...

http://izvestia.ru/news/544844

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«Ведомости» у публікації «Газпром» за рік подешевшав на третину» пишуть: концерн став однією з найдешевших серед великих нафтогазових компаній у світі, підрахували аналітики UBS...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9021381/novyj_antirekord_gazproma

(УНІАН)