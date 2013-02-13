Анонс на 13 лютого

13.02.13 * Засідання Кабінету Міністрів України * Круглий стіл: "Розвиток трудового потенціалу як фактор економічного зростання" * Пікет прокуратури Києва захисниками Гостиного Двору

* Засідання Кабінету Міністрів України. Брифінги віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, віце-прем'єр-міністра Костянтина Грищенка, голови Держслужби з лікарських засобів Олексія Соловйова, голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських. * Робоча поїздка народних депутатів - членів Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи до Чорнобиля. На порядку денному засідання - стан виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему. * Круглий стіл на тему: "Розвиток трудового потенціалу як фактор економічного зростання України". * Пікет прокуратури Києва захисниками Гостиного Двору з вимогою негайно припинити будь-які роботи на об'єкті. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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