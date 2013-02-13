Грищенко запевняє, що "жодних проблем з поставками ліків не повинно бути"

Віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко запевняє, що жодних проблем з постачанням ліків після запровадження ліцензування імпортних лікарських засобів не виникне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на брифінгу у Кабміні.

К.Грищенко нагадав, що в українському законодавстві запроваджується обов’язкова норма про належну виробничу практику (GMP). За його словами, це є система забезпечення якості ліків, яка гарантує дотримання міжнародних стандартів якості ліків. Віце-прем’єр-міністр зазначив, що з 15 лютого імпортні ліки зможуть потрапити до України лише за умови дотримання цих вимог. Він зауважив, що представництва закордонних фірм, які імпортують лікарські засоби до України, були заздалегідь про це попереджені.

“Жодних проблем з постачанням ліків не повинно бути”, - сказав К.Грищенко. Він додав, що на даний момент усі імпортери мають на своїх складах достатній запас ліків. “Це їхній обов’язок і вони його усвідомлюють”, - заявив К.Грищенко.

Як повідомлялося, з 1 березня в Україні набуває чинності закон про ліцензування імпорту ліків. Документ стосуватиметься близько 8 тис. найменувань ліків, які ввозять на територію України.

Громадські організації, лікарі й пацієнти закликали Президента Віктора Януковича скасувати цей закон.

На їхню думку, режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків.

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