Анонс на 14 лютого

* Голова КМДА Олександр Попов ознайомиться з ходом будівництва дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції «Іподром» до станції «Теремки». На виїзній нараді також будуть присутні: начальник КП «Київський метрополітен» Володимир Федоренко, гендиректор ПАТ «Київметробуд» Володимир Петренко, директор ДП «Проектний інститут «Укрметротунельпроект» і директор Дирекції будівництва метрополітену Олександр Охотніков.

* На чолі з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим відбудеться засідання Комітету з економічних реформ за темою: «Стан реформування сфери надання адміністративних послуг на виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в Києві».

* Відбудеться засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України на тему: «Про стан виконання у 2012 році заходів з підвищення безпеки атомних станцій».

* Прес-конференція: «Як забезпечити прозорість і контроль законності, доцільності та ефективності використання бюджетних коштів?» Організатор - «Міжнародний центр перспективних досліджень». Учасники: Віталій Мельничук, віце-президент інвестиційної компанії «Кінто», заст. голови Рахункової палати України (1997-2005), модератор; Віктор Чумак, голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією; Роман Магута, голова Рахункової палати, Олексій Хмара, президент Transparency International Україна; Ільдар Азізуллін, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень.

* Прес-конференція: «Газове питання: весняні ризики і перспективи». Учасники: директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич, голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик.

* Круглий стіл на тему: "Соціальний діалог в Україні: міф чи реальність?" Захід відбудеться за участю Федерації роботодавців України, Федерації професійних спілок України, Міністерства соціальної політики України. Буде презентовано навчальний посібник «Соціальний діалог у державному управлінні», підготовлений фахівцями Національної академії державного управління при Президентові України та Федерацією роботодавців України.

* На Офіційному веб-порталі ФПУ відбудеться Інтернет-конференція на тему: «Що для Вас означає поняття «соціальна справедливість», існує вона в Україні?"

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Урядовий законопроект «Про внутрішню торгівлю» - ознака непрофесіоналізму або злочин?». Кабінет Міністрів України робить другу спробу внести на розгляд ВРУ проект Закону «Про внутрішню торгівлю», який на думку учасників прес-конференції веде до монополізації ринку внутрішньої торгівлі, підвищенню споживчих цін, знищення малого і середнього бізнесу, корупції. Громадські об'єднання підприємців України вимагають притягнути до відповідальності посадових осіб, які допустили протиправну бездіяльність при підготовці цього проекту, виключити як його розгляд у КМУ, так і повторне подання цього законопроекту у ВРУ. Учасники: Яна Беркут, "Ліга підприємців Кривого Рогу" (Кривий Ріг); Леонід Запорожець, Черкаська міська профспілка працівників торгівлі, громадського харчування та послуг (Черкаси); Володимир Іваницький, ГО "Спілка малого та середнього бізнесу "Альтернатива", голова Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України (Калуш); Володимир Коляка, ГО "Ніка" (Запоріжжя); Валентина Коробка, Вільна профспілка підприємців України (Київ); Олександр Супрунюк, Хмельницька облорганізація "Товариство підприємців "Край" (Славута) (вул . Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-134-93-70. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться підписання Угоди про співробітництво між УСПП та Реформаторським клубом, у рамках якого сторони будуть спільно працювати над розвитком партнерських відносин між владою і бізнесом. Учасники: президент УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах, президент Реформаторського клубу Іскандер Хісамов, віце-президент Клубу Олександр Ільчук, член Ради Клубу, голова Наглядової ради ЗАТ «Виробнича мережа Дніпро» Іван Самойдюк, член Клубу, директор компанії «ELKO Kiev» Анжеліка Рубежова, віце-президент УСПП, засновник компанії «МТ-Інвест» Мирослав Табахарнюк, ректор Київського університету ринкових відносин Володимир Черевань та ін.

* В Україні з візитом перебуватиме член Європейської Комісії з морських справ і рибальства Марія Даманакі. Під час візиту планується провести низку зустрічей для обговорення питань співробітництва в Чорноморському регіоні в сфері морських справ і рибальства. У Києві, М.Даманакі проведе зустріч з Прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, міністром екології Олегом Проскуряковим, міністром інфраструктури Володимиром Козаком, заступником міністра закордонних справ Андрієм Олефіровим та головою Державного агентства рибного господарства Віктором Дронюком.

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