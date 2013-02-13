ТОП-10 (13 лютого)

Азаров пропонує «нестандартні заходи» для вирішення проблем в Україні

Group DF повернула контроль над угорським газовим трейдером Emfesz

«Нафтогаз» і «Туркменгаз» підписали меморандум щодо поставок туркменського газу до України

Україна і Туркменістан підписали вісім двосторонніх документів

Держава компенсує інвесторам відсотки за кредитами на арени до Євробаскету-2015

Україна братиме участь у тендерах з розвитку нафтогазових родовищ у Туркменістані

ЄС та США розпочинають переговори з уніфікації торговельних правил

Росія у 2012 році недоотримала декілька десятків мільярдів рублів через зниження експорту газу

Росія має намір збільшити виробництво скрапленого газу і лібералізувати його експорт

Обвалення панелей у машинному залі ЧАЕС не призвело до підвищення радіаційного фону – джерело

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Азаров пропонує «нестандартні заходи» для вирішення проблем в Україні

Уряд працює над питанням про скорочення дефіциту державного бюджету на 2013 рік і збільшенням валютних резервів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив на засіданні Кабінету Міністрів, коментуючи результати переговорів з місією МВФ.

«Сьогодні уряд розробляє рішення, які забезпечать скорочення дефіциту бюджету і дефіциту рахунку поточних операцій, збільшення валютних резервів, а також збереження, а головне - створення нових робочих місць», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що під час переговорів з місією МВФ було знайдено взаєморозуміння того, що для вирішення проблем в Україні необхідно вживати «нестандартні заходи».

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого глава місії Міжнародного валютного фонду, яка завершила свою роботу в Україні, Крістофер Джарвіс заявив, що економічне зростання України в 2013 році, за відсутності коригування економічної політики, становитиме до 1% при значному дефіциті рахунку поточних операцій, що залишить Україну уразливою у разі негативного розвитку подій.

Нагадаємо, державний бюджет України за 2012 рік зведений з дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 29,833 млрд грн більше, ніж за 2011 рік. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік», граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік планувався у розмірі 38,807 млрд грн.

Золотовалютні резерви НБУ за 2012 рік скоротилися на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. – до 24,546 млрд дол.

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Group DF повернула контроль над угорським газовим трейдером Emfesz

Угорський Реєстраційний суд своїм рішенням від 11 лютого 2013 року зареєстрував компанію Mabofi, яка входить до групи компаній Group DF, єдиним акціонером угорського газового трейдера компанії Emfesz Ltd.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Group DF.

Згідно з повідомленням, судове рішення ухвалено слідом за рішенням Верховного суду Угорщини, який у минулому році підтвердив, що колишній директор компанії Emfesz Іштван Гоці не мав належних повноважень для продажу в квітні 2009 р. швейцарській компанії «Росгаз» 100% акцій Emfesz, що належать компанії Mabofi.

«Гоці мав намір продати Emfesz компанії «Росгаз» у травні 2009 року за 1 дол. США. Структура власності «Росгаз» залишається невідомою по сьогоднішній день. В результаті цієї шахрайської угоди Emfesz, у минулому - найбільший в Угорщині незалежний дистриб'ютор газу, втратила свої газові ліцензії і зараз перебуває на межі банкрутства», - сказано в повідомленні.

«Ми задоволені тим, що після тривалих судових позовів, право власності Group DF стосовно Emfesz відновлено. Ми зробимо всі необхідні кроки для відновлення активів цієї компанії, яка раніше була великим угорським газовим трейдером і дистриб'ютором, і будемо ініціювати кримінальне переслідування осіб, задіяних у цій схемі», - цитує прес-служба члена ради групи Group DF Роберта Шетлер-Джонса.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2009 році Іштван Гоці, керівник Emfesz, не поставивши до відома справжнього господаря, уклав угоду та продав її швейцарській компанії Rosgas AG за 1 дол. 100% акціонерного капіталу Emfesz на момент угоди перебувало у володінні холдингу Mabofi Holdings Limited, якою керував український бізнесмен Дмитро Фірташ.

У лютому 2012 року Верховний суд Угорщини підтвердив законність рішень, прийнятих раніше судом першої інстанції і Апеляційним судом про незаконність продажу компанії Emfesz швейцарській фірмі RosGas AG за 1 долар, який намагався вчинити колишній директор Emfesz Іштван Гоці.

Group DF - це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгову компанію і постачальника енергетичних послуг Emfesz, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив групу Ostchem Holding.

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«Нафтогаз» і «Туркменгаз» підписали меморандум щодо поставок туркменського газу до України

НАК «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум щодо поставок туркменського газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в Ашгабаті міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

“Був підписаний меморандум між компаніями НАК “Нафтогаз України” і “Туркменгаз” щодо поширення співпраці в нафтогазовій галузі. А саме - це і відновлення поставок газу в нашу державу і в країни Європи, і розвідка родовищ на території Туркменістану.

Говорячи про те, яким маршрутом може здійснюватись постачання туркменського газу до України, Е.Ставицький зазначив: “У нас є газопровід, який іде по північній частині Туркменістану і по Росії. Ми про це говорили. Ми домовились спочатку з нашими колегами з Туркменістаном домовитись, а потім будемо домовлятися далі”.

“Давайте дочекаємось, щоб наші фахівці вивчили ці питання, а потім відповімо на це питання”, - підкреслив Е.Ставицький.

Він також наголосив, що питання про обсяги можливого постачання туркменського газу до України буде вирішене пізніше.

Говорячи про те, коли може бути реалізований цей проект, Е.Ставицький зазначив: “Сторони обміняються візитами, де і буде вироблятися стратегія щодо розвитку цих напрямків”.

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Україна і Туркменістан підписали вісім двосторонніх документів

Ашгабат. Під час візиту Президента України Віктора Януковича до Туркменістану держави підписали вісім двосторонніх документів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема сторони підписали спільну заява про поглиблення відносин дружби і співробітництва між Україною і Туркменістаном. Основна мета заяви - підтвердити зацікавленість обох держав у зміцненні українсько-туркменських відносин, їх подальшому розвитку за всіма напрямами та сферами, що становлять взаємний інтерес. У документі підкреслюється прагнення сторін до подальшої інтенсифікації політичного діалогу, в тому числі на найвищому рівні, а також намір здійснювати тісну взаємодію на міжнародній арені, зокрема в рамках ООН та інших глобальних і регіональних міжнародних організацій, у тому числі з питань зміцнення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності держав.

Також підкреслюється фундаментальне значення співробітництва у торговельно-економічній сфері, висловлюється прагнення до зміцнення економічних зв’язків відповідно до принципів рівноправності і взаємної вигоди. Особливе значення сторони надають поглибленню співробітництва в паливно-енергетичній, фінансовій, транспортній, промисловій сферах.

Сторони відзначають важливість розвитку співробітництва в гуманітарній сфері, зокрема у сферах освіти і науки, охорони здоров’я, медицини та спорту.

Крім того, підписано Програму співробітництва між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Туркменистану на 2013 рік. Програма передбачає зміцнення відносин між зовнішньополітичними відомствами України і Туркменистану. Сторони мають намір проводити консультації для налагодження ефективного розвитку українсько-туркменських двосторонніх відносин, здійснювати взаємодію і надавати підтримку в рамках міжнародних організацій.

З метою подальшого поглиблення співробітництва підтверджено домовленість про проведення консультацій з тематики міжнародних відносин, співробітництва в торговельно-економічній, науково-технічній, культурній і гуманітарній сферах. Також передбачається здійснення співробітництва з консульських питань, навчання і підвищення кваліфікації дипломатичних кадрів.

Сторони також підписали Меморандум про взаєморозуміння між ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і Державним концерном «Туркменгаз». Мета підписання Меморандуму – активізація двосторонньої співпраці в нафтогазовій сфері. Документ передбачає розвиток подальшого співробітництва на договірній основі.

Також підписано Угоду про співробітництво між Національним олімпійським комітетом України і Національним олімпійським комітетом Туркменістану. Угода укладається з метою зміцнення взаємовигідного співробітництва у сфері розвитку олімпійського руху, досягнення високих результатів у спорті. Документ визначає форми двостороннього співробітництва, зокрема організацію спортивних змагань, зборів на територіях двох держав, обмін тренерами, спортсменами, медичним і спортивним персоналом, запрошеннями для участі у конгресах, конференціях, семінарах і курсах.

Підписано Угоду про співробітництво у галузі фізичної культури і спорту між Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України і Державним комітетом Туркменістану зі спорту.

В Угоді закріплюється можливість підтримувати і розвивати співробітництво між відповідними організаціями і закладами двох держав у галузі фізичної культури і спорту. Зокрема, проведення двосторонніх і багатосторонніх спортивних змагань, заходів і фестивалів, навчально-тренувальних зборів.

Документом передбачається співробітництво з розвитку національних видів спорту, організація взаємних зустрічей і семінарів з питань спортивної науки, а також проведення консультацій спортивних організацій двох держав з питань виконання положень Міжнародної конвенції боротьби з допінгом у спорті та взаємодії зі Всесвітнім антидопінговим агентством.

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів Туркменістану щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Меморандумом передбачається розвиток дружніх відносин і співробітництва між Україною і Туркменістаном у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Крім того під час візиту глави Української держави підписано Угоду між Київською обласною державною адміністрацією та Одеською обласною державною адміністрацією України і Хякімликом Ахалського велаяту Туркменістану про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

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Держава компенсує інвесторам відсотки за кредитами на арени до Євробаскету-2015

Держава компенсує приватним інвесторам відсотки за кредитами на будівництво мультифункціональних арен до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул у середу.

За його словами, основне навантаження зі створення спортивної інфраструктури лежатиме на приватних інвесторах.

О.Вілкул нагадав, що загальна сума приватних інвестицій в будівництво з нуля 6 мультифункціональних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Харкові і Одесі становитиме понад 4 млрд грн.

«Інвестори беруть на себе повністю фінансування створення мультифункціональних арен. Схема така - 25% вкладає приватний інвестор, 75% - буде кредитування банком. При цьому на дане кредитування держава допоможе компенсувати відсотки», - сказав О.Вілкул.

Він уточнив, що упродовж 5 років інвестор повертає тіло кредиту, а держава повністю компенсує відсотки.

Віце-прем'єр-міністр додав, що сьогодні ведуться переговори про умови кредитування з державними і приватними банками.

«Я упевнений, відсотки будуть нижчі за ринкові», - сказав він.

За даними віце-прем'єр-міністра, держава профінансує підготовку інфраструктури до чемпіонату в розмірі близько 7 млрд грн, близько 1,4 млрд грн буде вкладено в упорядкування міст і підготовку доріг.

О.Вілкул нагадав, що, крім арен для чемпіонату, буде створено 5 тренувальних майданчиків у Харківській, Львівській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях, а також тренувальні комплекси в Криму, Карпатах і Києві.

Планується, що чемпіонат відвідає щонайменше 12 мільйонів уболівальників з-за кордону.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

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Україна братиме участь у тендерах з розвитку нафтогазових родовищ у Туркменістані

Україна братиме участь у відкритих тендерах з розвитку нафтогазових родовищ у Туркменістані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в Ашгабаті міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

“Наші колеги, так як і ми, проводять відкриті тендери, й ми братимемо участь у цих відкритих тендерах», - сказав він.

Він зазначив, що Україна очікує, що це збільшить товарооборот між двома країнами.

Нагадаємо, 12-14 лютого 2013 року Президент України Віктор Янукович перебуває з державним візитом у Туркменістані.

У рамках візиту сторони мають намір укласти низку двосторонніх документів, спрямованих на розширення співробітництва між Україною й Туркменістаном, зокрема в нафтогазовій, фінансовій, військово-технічній, гуманітарній сферах, а також на міжрегіональному рівні.

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ЄС та США розпочинають переговори з уніфікації торговельних правил

ЄС та США розпочинають переговори з уніфікації торговельних правил. Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві Президента США Барака Обами, Президента Європейської Ради Хермана Ван Ромпоя та Президента Європейської комісії Жозе Мануела Баррозу, розповсюдженій сьогодні.

“Ми, лідери Сполучених Штатів та Європейського Союзу, раді оголосити, що, базуючись на рекомендаціях робочої групи високого рівня ЄС-США з питань зайнятості та зростання..., Сполучені Штати та Європейський Союз ініціюватимуть внутрішні процедури, необхідні для початку переговорів про трансатлантичне торгівельне та інвестиційне партнерство”, - написано у заяві.

Мета такого партнерства, як уточнили у прес-службі Єврокомісії, полягає не лише у зменшенні торговельних тарифів та відкритті ринків інвестицій, послуг та державних закупівель, але й в уніфікації технічних стандартів.

Сторони очікують, що нова угода дасть можливість збільшити ВВП ЄС на 0,5%, а ВВП США на 0,4% до 2027 року.

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Росія у 2012 році недоотримала декілька десятків мільярдів рублів через зниження експорту газу

Бюджет Росії в 2012 році недоотримав декілька десятків мільярдів рублів через зниження експорту газу, проте найближчими десятиліттями попит на газ зростатиме.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на засіданні Комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки.

«Минулого року через зниження експорту газу російський бюджет недоотримав десятки мільярдів рублів», - сказав В.Путін. Водночас він наголосив, що нарощування й диверсифікація поставок російського газу на світові ринки є дуже важливим питанням для Росії.

В.Путін заявив, що, за всіма оцінками, в майбутні два десятиліття глобальний попит на газ буде лише зростати, насамперед в азіатських країнах.

«Я думаю, що й у Європі зростатиме, особливо у зв'язку з відмовою деяких провідних європейських розвинених країн від використання атомної енергії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу в порівнянні з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. У січні Міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний обсяг видобутку природного газу в країні скоротився на 2,2% у 2012 р. - до 655 млрд куб. м, тоді як видобуток газу «Газпромом» знизився на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продаж російського газу за кордон у 2012 р., здебільшого до Європи й країн колишнього СРСР, зменшився на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» раніше повідомляв про зниження обсягів продажів до Європи на 10% у першій половині 2012 р. і скорочення на 29% обсягів продажів до країн колишнього СРСР.

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Росія має намір збільшити виробництво скрапленого газу і лібералізувати його експорт

Російська Федерація має намір збільшити виробництво скрапленого природного газу (СПГ) і поетапно лібералізувати його експорт.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на засіданні Комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу і екологічної безпеки.

«Для розвитку цієї галузі слід створити всі умови, йдеться про необхідність продумати можливу поетапну лібералізацію експорту скрапленого природного газу», - сказав В.Путін.

За його словами, цим питанням треба займатися послідовно і предметно, оскільки інакше цей ринок відійде конкурентам.

«Дедалі більшого значення набуватиме скраплений природний газ, сьогодні частка нашої країни в світових поставках скрапленого природного газу становить всього 3,6%», - повідомив він.

На думку російського президента, для створення сучасних потужностей з виробництва СПГ Росії потрібно до десяти років, оскільки це дуже трудомісткий проект.

Зі свого боку глава компанії «Роснафта» Ігор Сєчин звернувся до керівництва РФ з проханням розглянути можливість лібералізації експорту СПГ з шельфових проектів.

«Такі обсяги не можуть бути реалізовані на внутрішньому ринку, тому ми просимо порушити питання про лібералізацію експорту газу, в цьому разі йдеться про скраплений газ», - сказав І.Сєчин. За його словами, майже половина запасів «Роснафти» на шельфі припадає на газ.

Як відомо, за російським законодавством експортувати природний газ має право лише компанія «Газпром». У Міненерго раніше повідомляли про можливість експорту СПГ російською компанією «НОВАТЕК» – найбільшого незалежного виробника природного газу в Російській Федерації.

Довідка УНІАН. Російський газовий монополіст компанія "Газпром" у 2013 році чекає зростання експорту газу до Європи до 151,8 мільярдів кубометрів, до країн СНД і Балтії - до 74,5 мільярдів кубометрів. Окрім цього, "Газпром" у 2013 році чекає зростання видобутку газу на 1,8% - до 495,7 мільярдів кубометрів, у 2014-2015 роках - 518 мільярдів кубометрів.

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Обвалення панелей у машинному залі ЧАЕС не призвело до підвищення радіаційного фону – джерело

Обвалення кількох підвісних бетонних панелей у машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС не призвело до евакуації персоналу і підвищення радіаційного фону.

Про це УНІАН повідомило джерело на Чорнобильській АЕС.

«Евакуації не було, робота на станції йде у звичайному режимі. Радіаційний фон у межах норми», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас він зазначив, що співробітники французьких будівельних компаній були евакуйовані, оскільки вони працювали у безпосередній близькості від четвертого енергоблоку.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої крівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування становила близько 600 кв м.

Інцидент стався о 14.03 у приміщеннях, які не обслуговуються.

"Ця конструкція не є відповідальною будівельною конструкцією об'єкту "Укриття". Порушень меж і умов безпечної експлуатації згідно з технологічним регламентом об'єкту "Укриття" немає", – повідомили в адміністрації станції.

"Змін радіаційної обстановки на проммайданчику ЧАЕС, у зоні відчуження немає. Постраждалих немає", – запевнили на АЕС.

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, попередньо причиною руйнувань на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стало сніжне перевантаження.

На Чорнобильській АЕС створена комісія для розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу другої черги блоку Г.

Будівельні конструкції обвалилися на ділянці машзалу, який був пошкоджений під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці в 1986 році.

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