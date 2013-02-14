ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Іноземці втратили інтерес до страхового ринку України» пише: страхові та перестрахувальні платежі українським страховикам від нерезидентів у 2012 році, за попередніми даними, становили близько 450 млн гривень, що на 34% менше, ніж у 2011 році...

http://delo.ua/finance/inostrancy-poterjali-interes-k-strahovomu-rynku-ukrainy-197176/

* * *

Також «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: в Україні стало на один банк більше, а ще одному потрібна допомога акціонерів» подає основні фінансові новини за 13 лютого...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-v-ukraine-stalo-odnim-bankom-bolshe-a-esche-197190/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Східні хитрощі», в якому пише: Україна шукає нові аргументи для того, щоб домогтися поступок від Росії на переговорах про створення газотранспортного консорціуму і зниження ціни газу. 13 лютого НАК "Нафтогаз України" підписала угоду з "Туркменгазом" про закупівлі і видобуток газу в Туркменістані. Таким чином українська сторона намагається поставити "Газпром" перед вибором: або пропустити більш дешевий туркменський газ по своїй території, або знизити ціну для України. Переконати Росію піти на це буде вкрай складно, і краще було б домагатися перегляду цьогорічних газових угод в суді, зазначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2126733

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Час лікує», в якому пише: прем'єр-міністр Микола Азаров доручив уряду проконтролювати введення ліцензування імпортних ліків. Прем'єр заявив, що це забезпечить пацієнтам «якісне та доступне лікування», звинувативши при цьому супротивників ліцензування в «саботажі і спекуляціях». Однак експерти впевнені: тепер ліки стануть доступними не для всіх і дорогими...

http://www.kommersant.ua/doc/2126405

* * *

«Сегодня» в публікації «Українців лякають дорогим і неякісним бензином» пише: із запровадженням мита на імпортні нафтопродукти бензин в Україні буде набагато дорожче і більш поганої якості, вважають експерти...

http://www.segodnya.ua/economics/avto/Ukraincev-pugayut-dorogim-i-nekachestvennym-benzinom.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Українські аферисти за 2000 доларів пропонують посаду в МММ» пише: шахраї намагаються обдурити і без того постраждалих вкладників. МВС рекомендує не повідомляти свої дані...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Na-vkladchikah-MMM-nazhivayutsya-menee-izvestnye-moshenniki.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Рейтинги «великої трійки» виведуть з моди» пише: навколо «великої трійки» рейтингових агентств знову розгорівся скандал. І якщо США вдасться підтвердити неспроможність цих міжнародних аудиторів, то є велика ймовірність зміни правил їх роботи до повного реформування цієї сфери. Україна не зможе залишитися осторонь від рейтингової історії...

http://economics.unian.net/rus/news/157262-reytingi-bolshoy-troyki-vyivedut-iz-modyi.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Росія погодилася віддати Байконур» пише: угода з Казахстаном, яку готують, має на увазі поетапне виведення об'єктів космодрому з оренди РФ і їх спільне використання...

http://izvestia.ru/news/544925

* * *

Також «Известия» в публікації «Мінпромторг фіксує мільярдні збитки держкорпорацій» пишуть: зусилля влади РФ з формування життєздатних і економічно ефективних структур в таких стратегічних галузях, як авіа- і суднобудування, поки не принесли особливих успіхів. Проаналізувавши ситуацію в Об'єднаній авіабудівній корпорації (ОАК) і Об'єднаній суднобудівній корпорації (ОСК), Мінпромторг констатував збитковість компаній і направив відповідний звіт до уряду. Наприклад, замість 2 млрд рублів прогнозного прибутку ОСК за підсумками 2012 року отримає збиток у 6 млрд рублів...

http://izvestia.ru/news/544922

* * *

«Ведомости» в публікації «Свині і птиці розоряють виробників» пишуть: зниження імпортних мит обрушило оптові ціни на м'ясо, а зростання цін на зерно збільшило його собівартість...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9070891/svini_i_pticy_razoryayut_proizvoditelej

(УНІАН)