Американська торгова палата: асоціація з ЄС - ключовий фактор для притоку інвестицій

Ключовим чинником залучення значного обсягу інвестицій в Україну стане підписання Угоди про асоціацію з ЄС, коли Україна дістане прямий доступ до найбільшого ринку світу – ринку Євросоюзу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоскі.

«Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна дістане прямий доступ до найбільшого ринку світу – ринку Євросоюзу, і це стане ключовим чинником для інвесторів, які сьогодні не бачать підстав для розвитку виробничих потужностей тут. Наразі всім всього вистачає – існуючий ринок збуту покритий, - зазначив він. - Але покажіть інвесторові, що ви можете стабілізувати гривню, подолати негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу і до того ж заручитися входженням у зону вільної торгівлі з ЄС – і все, інтерес інвесторів до України як до ринку, що динамічно розвивається, вже забезпечено».

До того ж Х.Зукоскі наголосив, що однією з основних сфер, куди, в разі підписання Угоди, почнуть вкладати найшвидше, буде аграрне виробництво. «Як тільки з'явиться ринок ЄС – не сумнівайтеся, почнемо інвестувати в аграрне виробництво як божевільні. Причому як у сировинне виробництво, так і в переробку», - зазначив голова Американської торгової палати.

Він також назвав умови, за яких обсяг інвестицій вже в короткостроковій перспективі може зрівнятися з тим обсягом, який Україна залучила за всі роки незалежності. У числі ключових завдань, за словах Х.Зукоскі, - підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, реалізація переліку вже заявлених реформ, а також впорядкування системи державних фінансів, що, поза сумнівом, вдасться зробити в тісному контакті з Міжнародним валютним фондом. «При дотриманні всіх умов обсяг інвестицій у найближчі п'ять років може легко зрівнятися із загальним обсягом інвестицій, який Україна залучала протягом 20 минулих років. Ось вам домашнє завдання: візьміть і порахуйте, скільки грошей було вкладено в економіку країни за два десятиліття. А потім уявіть, що таку ж суму можна легко залучити вже в короткостроковій перспективі», - сказав Х.Зукоскі

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 4,319 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 8,9% менше від показника за аналогічний період 2011 року (4,742 млрд дол.). За даними Держстату, загальний обсяг внесених з моменту інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2012 року становив 52,674 млрд дол., що на 5,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2012 року і з розрахунку на одного українця становить 1 157 дол. До того ж у 2013 році, за прогнозами експертів, приплив прямих іноземних інвестицій не перевищить 5 млрд доларів.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка: Президент Американської торгової палати: Підпишіть угоду з ЄС, і в Україну почнуть інвестувати як божевільні