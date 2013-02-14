Анонс на 15 лютого

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Аудіовізуальним правовласникам заборгували 150 млн гривень роялті за кабельну ретрансляцію. Хто повинен платити?». Організатор - «Асоціація «АРМА-Україна». Спікери: директор «АРМА-Україна» Роман Семешко, продюсери, автори, представники ОКУ, Асоціації AGICOA (Женева, Швейцарія). Питання: Чому в Україні досі більшість правовласників не отримують роялті за ретрансляцію творів у кабельних мережах? Хто повинен платити роялті за ретрансляцію фільмів, фонограм і виконань у кабельних мережах: кабельні оператори, телекомпанії чи дистриб'ютори? Прийняття єдиних чітких правил щодо виплати роялті за всі види ретрансляції на аудіовізуальному ринку України (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (050) 353-78-69. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Чи вирішить Україна у цьому році проблему газопостачання? Підсумки тижня". Учасники: політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, керівник енергетичних програм центру "Номос" Михайло Гончар; незалежний експерт енергетичного ринку Валентин Землянський.

* Круглий стіл на тему: "Зміни в законодавстві про захист персональних даних: досягнення, проблеми та шляхи їх подолання". Організатор - Українська асоціація захисту персональних даних за підтримки Держслужби України з питань захисту персональних даних. Запрошені: Наталія Дроздова, юрист ЮФ "Салком"; Микола Ковальчук, голова Державної міграційної служби України, Юрій Когут, голова Правління ВГО Українська асоціація захисту персональних даних; Валерія Лутковська, Уповноважений ВРУ з прав людини, Олексій Мервінський, голова Держслужби України з питань захисту персональних даних; Олександр Микитюк, член правління ВГО Українська асоціація захисту персональних даних; Микола Шевченко, заступник завідувача секретаріату Комітету ВРУ з питань науки і освіти.

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