ТОП-10 (14 лютого)

Монетарна база в Україні в січні зменшилася на 1,4%, грошова маса – зросла на 0,8%

Цінним паперам українських емітентів відкривають шлях до іноземних бірж

Нацбанк відзначає зниження вартості гривневих кредитів

Нацбанк у січні купив ОВДП на 7,1 млрд грн

"Газпром" відзвітував, для кого в 2012 році знизив ціни

Роботи на об'єкті «Укриття» після обвалення покрівлі в машинному залі ЧАЕС припинено

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2012 році скоротився до 6 млрд дол.

Україна у 2012 році знизила імпорт газу в грошовому вираженні до 14,025 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2012 році виріс до 15,8 млрд дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за 2012 рік зменшилося до 6,8 млрд дол.

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Монетарна база в Україні в січні зменшилася на 1,4%, грошова маса – зросла на 0,8%

Монетарна база в Україні в січні 2013 року зменшилася на 1,4%, грошова маса – зросла на 0,8%.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«У січні традиційно для першого місяця року відбулося зменшення обсягу готівки поза банками на 2,6% - до 198,0 млрд грн, що разом зі зростанням коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України у 8,5 рази (до 4,1 млрд грн) призвело до зниження обсягу монетарної бази на 1,4% - до 251,7 млрд грн. Грошова маса за цей період зросла на 0,8% - до 779,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Обсяг рефінансування банків Нацбанком у січні становив 3,7 млрд грн. Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 7,66% річних. Водночас обсяг мобілізаційних операцій становив 15,1 млрд грн, а їх середньозважена процентна ставка - 1,89%.

За інформацією Нацбанку, загальний обсяг залишків банківських депозитів у січні збільшився на 1,9% - до 578,9 млрд грн. «Це відбулося як за рахунок приросту коштів на депозитних рахунках фізичних осіб на 2,4% - до 374,5 млрд грн, так і юридичних осіб на 1,2% - до 204,4 млрд грн. Водночас приріст залишків у національній валюті на 8,2 млрд грн, або на 2,6%, був істотно вищий, ніж аналогічний показник в іноземній валюті, обсяги за якими збільшилися на 2,8 млрд грн, або на 1,1%», - повідомляє НБУ.

До того ж у Нацбанку відзначають, що розширення депозитної бази сприяло зростанню коррахунків банків, які за місяць збільшилися на 13% - до 27,9 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками на 1 лютого 2013 року згідно із встановленими нормативами, становив 19,4 млрд грн, з них на окремий рахунок в НБУ було перераховано 6,45 млрд грн.

«Загальний обсяг залишків за кредитами за місяць збільшився на 3,4 млрд грн, або на 0,4% - до 812,7 млрд грн. Залишки за кредитами, наданими як юридичним, так і фізичним особам, зросли за місяць на 0,4% - до 628,8 млрд грн і 183,9 млрд грн, відповідно. У валютній структурі приросту залишків за кредитами переважали кошти, надані в національній валюті, їх обсяги в січні зросли на 2,9 млрд грн, або на 0,6%, тоді як в іноземній валюті - на 0,4 млрд грн, або на 0,1%», - зазначається в повідомленні Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Довідка УНІАН. Монетарна база в Україні в грудні 2012 року зросла на 7,0%, з початку 2012 року – на 6,4% - до 239,9 млрд грн, грошова маса – на 5,8%, з початку 2012 року – на 12,5% - до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% (зокрема в грудні 2011 р. – на 4,5%) – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3% (зокрема в грудні 2011 р. – на 3,8%) – до 239,9 млрд грн.

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Цінним паперам українських емітентів відкривають шлях до іноземних бірж

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила Порядок надання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України. Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, таке рішення ухвалили на засіданні регулятора, яке відбулося 12 лютого ц.р.

Зокрема цей порядок повинен врегулювати видачу дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України, визначити перелік документів, що надаються компаніями в комісію, і регламентувати вимоги регулятора до цих підприємств.

За словами директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Алли Папаіки, відповідне рішення дозволить українським емітентам розміщати свої цінні папери за межами України, що дасть можливість вітчизняним емітентам отримати додаткові фінансові ресурси за допомогою інструментів фондового ринку.

Найближчим часом порядок буде розміщено на офіційному сайті комісії.

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Нацбанк відзначає зниження вартості гривневих кредитів

Національний банк України відзначає, що поліпшення ситуації з ліквідністю українських банків визначило зниження вартості кредитів у національній валюті.

Про це йдеться в коментарі заступника директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олександра Арсенюка, розміщеному на сайті НБУ.

О.Арсенюк повідомив, що поліпшенню ситуації з ліквідністю багато в чому сприяв приріст депозитів фізичних осіб, який спостерігається в останні кілька місяців.

«Третій місяць поспіль спостерігається прискорення темпів приросту депозитів населення, обсяг яких у січні цього року збільшився на 2,4%. Показово, що темпи приросту вкладів населення в національній грошовій одиниці були вдвічі більше порівняно з депозитами в іноземній валюті», - зазначив О.Арсенюк.

За його інформацією, середньоденний обсяг коррахунків банків у січні 2013 року збільшився до 27 млрд грн у порівнянні з 23 млрд грн у грудні і 20 млрд грн у листопаді минулого року.

«Збільшення ліквідності банків відповідним чином зумовлює зменшення вартості ресурсів в економіці. Зокрема середньозважена ставка за кредитами в національній валюті в січні зменшилася до 16,5%, тоді як в листопаді вона становила понад 23% річних», - наголосив О.Арсенюк.

Також він зазначив, що вищезазначене створює передумови для активізації процесів кредитування. Так збільшення обсягів кредитування в січні становило 0,4%. До того ж О.Арсенюк звернув увагу, що традиційно січень є місяцем порівняно низької ділової активності, зокрема в січні минулого року приріст кредитних вкладень був негативним.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році українські банки зменшили обсяг наданих кредитів на 8,5%, або 9,99 млрд грн, - до 815,327 млрд грн (у 2011 році зросли на 9,3%, або 70,3 млрд грн).

За даними Нацбанку, зниження у 2012 році обсягів наданих банками кредитів відбулося в основному за рахунок зменшення кредитування фізичних осіб на 7,4%, або 12,9 млрд грн, - до 161,775 млрд грн. Водночас обсяги кредитування юросіб зросли на 4,9%, або 28,3 млрд грн, - до 609,202 млрд грн.

У 2012 році банки зменшили обсяги довгострокових кредитів на 7,6%, або 32,3 млрд грн, - до 394,246 млрд грн проти зростання даного показника на 1,5%, або 6,4 млрд грн, у 2011 році.

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Нацбанк у січні купив ОВДП на 7,1 млрд грн

Обсяг придбаних Національним банком України облігацій внутрішньої державної позики (за номінальною вартістю) у січні становив 7,1 млрд грн проти 7,7 млрд грн у грудні 2012 року (загалом за 2012 рік - 38,6 млрд грн), повідомляється на сайті НБУ .

Згідно з повідомленням, операції з продажу зі свого портфеля держоблігацій України в січні Нацбанк не проводив.

За інформацією НБУ, в січні від проведення ОВДП-аукціонів до держбюджету надійшло 1,9 млрд грн і 929,7 млн дол. Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку в січні становила в національній валюті 12,80%, у доларах США - 7,82 %.

Також у Нацбанку повідомили, що в січні Міністерство фінансів України провело випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 2,5 млрд грн з прибутковістю 14,30% річних.

У НБУ наголосили, що погашення і виплата доходу за ОВДП минулого місяця проходили своєчасно і в повному обсязі і становили 2 млрд грн, зокрема основний борг - 0,8 млрд грн, виплата доходу - 1,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 14 лютого 2013 обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 199,162 млрд грн, до того ж у власності НБУ перебувають держпапери на суму 114,898 млрд грн, у власності банків - 70,468 млрд грн, нерезидентів - 4,984 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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"Газпром" відзвітував, для кого в 2012 році знизив ціни

"Газпром" у жовтні-грудні скорегував ціни на газ для датської Dong, Shell Energy Europe та Axpo Traiding, передає ПРАЙМ з посиланням на звіт російського газового холдингу по РСБО.

У звіті відзначається, що в серпні в жовтні було досягнуто домовленості з компанією Shell Energy Europe, у листопаді - з компаніями Axpo Traiding (раніше EGL) і PGNiG, у грудні 2012 року - з Dong. З усіма цими компаніями переговори йшли з 2011 року. Раніше в 2012 році коригування ціни вже вдалося домогтися німецькому E.On Ruhrgas, італійській Eni, австрійським GWH Gashandel і Centrex, голландській GasTerra.

У січні "Газпром" повідомив, що виходячи з ринкових умов, скорегував ціну газу в контрактах із GDF Suez (Франція), Wingas (Німеччина), SPP (Словаччина), Sinergie Italiane (Італія) і Econgas (Австрія). Пізніше повідомлялося, що ціна була знижена приблизно на 10%. У березні домовленості про зниження ціни були досягнуті з Eni, а в липні - з E.On.

Навесні заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв повідомляв, що під час переговорів "Газпром" знизив контрактну ціну в рамках довгострокових контрактів на газ для низки європейських споживачів у середньому на 10%.

"Газпром" у 2012 році скоротив експорт газу в Європу на 7,5% - до 138,8 мільярда кубометрів.

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Роботи на об'єкті «Укриття» після обвалення покрівлі в машинному залі ЧАЕС припинено

Усі роботи на об'єкті «Укриття» після обвалення покрівлі 12 лютого в машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС було припинено, змін радіаційної обстановки не зафіксовано.

Про це УНІАН повідомили у відділі міжнародної співпраці та інформації Чорнобильської АЕС.

«Офіційного підтвердження від підприємства «Новарка» про евакуацію свого персоналу не було. На момент, коли сталося обвалення, було виведено всіх людей, не тільки «Новарка», тому що треба було провести дозиметричну розвідку, зробити контроль радіаційної обстановки, тобто і персонал ЧАЕС було виведено звідти», - повідомили УНІАН у відділі міжнародної співпраці та інформації Чорнобильської АЕС.

Водночас на ЧАЕС зазначили, що після того, як було здійснено радіаційний контроль і не було зафіксовано жодних змін, люди повернулися д виконання своїх робіт, окрім «Новарки».

«Їх на майданчику сьогодні не було», - зазначили на ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої крівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування становила близько 600 кв.м.

Будівельні конструкції обрушилися на ділянці машзалу, пошкодженого під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці в 1986 році.

Підприємство «Новарка» акредитоване в Україні для виконання проекту будівництва нового укриття для Чорнобильського фонду «Укриття».

Завершення робіт з будівництва об'єкта «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється в 980 млн. євро, водночас у контрактах з концерном «Новарка» зафіксовано суму 935 млн. євро.

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Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2012 році скоротився до 6 млрд дол.

У 2012 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,013 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 7,2% менше від показника за 2011 рік (6,480 млрд дол.), йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг внесених з моменту інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 січня 2013 року становив 54,462 млрд дол., що на 8,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2012 року, і з розрахунку на одного українця становить 1 199 дол.

Інвестиції надходили зі 130 країн світу.

Основними країнами-інвесторами України залишаються Кіпр – 17,275 млрд дол., Німеччина – 6,317 млрд дол., Нідерланди – 5,169 млрд дол. і Російська Федерація – 3,786 млрд дол.

За даними Держстату, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в українську промисловість, становить 17,167 млрд дол. (31,5% загального обсягу), у фінансовий сектор - 16,106 млрд дол. (29,6%).

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2013 р. становила 9,582 млрд дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 січня 2013 р. становив 64,044 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 січня 2013 р. становив 6,482 млрд дол., в т.ч. в країни ЄС - 6,046 млрд дол. (93,3% загального обсягу), в країни СНД - 340,6 млн. дол. (5,2%), в інші країни світу - 95,3 млн. дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України надходили до 49 країн світу, основний обсяг спрямований на Кіпр (89,6%).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу і боргових інструментів) з України в економіку країн світу становив 6,713 млрд дол.

Довідка УНІАН. У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше від показника 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих до України, на 31 грудня 2011 року становив 49,362 млрд дол., що на 10,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року.

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Україна у 2012 році знизила імпорт газу в грошовому вираженні до 14,025 млрд дол.

Україна в 2012 році знизила імпорт газу в грошовому вираженні на 0,1% порівняно з 2011 роком - до 14,025 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у грудні 2012 року Україна імпортувала газу в грошовому вираженні на 1,102 млрд дол. – на 3% менше, ніж у листопаді 2012 року.

Нагадаємо, велику частку газу, що імпортується до України, становить газ, що поставляється з Російської Федерації.

Водночас з листопада 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» почала імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється до України через Польщу.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, - 56 млн. куб. м газу.

У вересні 2012 року представники "Укртрансгазу" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в обсягу від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

З квітня 2011 року імпорт до України природного газу середньоазіатського походження (Туркменістан, Узбекистан, Казахстан) почала компанія OstChem Holding, але з 2012 року компанія, за даними Держстату, імпортує до України лише російський природний газ.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – 426 доларів.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2012 році виріс до 15,8 млрд дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у 2012 році становило 15,848 млрд дол., що на 11,5% більше порівняно з 2011 роком (14,214 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у 2012 р. проти 2011 р. експорт товарів з України збільшився на 0,6% - до 68,810 млрд дол., імпорт на 2,5% - до 84,658 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,81 (за 2011 рік – 0,83).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 215 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол., відповідно, у 2010 році.

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Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за 2012 рік зменшилося до 6,8 млрд дол.

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками 2012 року зменшилося на 9,7% порівняно з 2011 роком і становило 6,821 млрд дол., йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, за 2012 рік експорт послуг становив 13,528 млрд дол. або 98,1% по відношенню до 2011 року, обсяг імпорту становив 6,706 млрд дол. і зріс на 7,6%. Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 230 країн світу. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні послуги (63%), а також різні ділові, професійні й технічні (14%) послуги. Найбільшу частку в імпорті послуг за підсумками 2012 року становили транспортні послуги - 25%, різні ділові, професійні й технічні послуги - 16%, а також фінансові послуги - 14%.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6,748 млрд дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3,025 млрд дол. у 2010 році. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14,197 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол. відповідно в 2010 році.

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