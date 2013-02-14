Угода між Україною та ЄС перебуває "під великим знаком питання" - польський експерт

Варшава. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС перебуває "під великим знаком питання", бо українська влада діє всупереч очікуванням європейських політиків.

Таку думку висловив аналітик польського Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Рафал Садовський у своєму огляді, текстом якого володіє УНІАН.

Експерт вважає, що на сьогодні підписання документу, який мав би наблизити Україну до Євросоюзу, "під великим знаком питання" через те, що українська влада діє всупереч очікуванням європейських політиків.

Він нагадав, що у січні Генеральна прокуратура України висунула чергові звинувачення у вчиненні кримінального злочину екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко, звільнення якої добиваються західні політики.

Крім того, Україна не планує відмовлятися від ідеї ставок ввізного мита в рамках процедур, передбачених угодами Світової організації торгівлі, а ЄС виступає проти цих намірів, нагадав Р.Садовський.

"Українська влада робить вигляд, що щось робить, розраховуючи при цьому, що Євросоюз врешті-решт погодиться на підписання Угоди про асоціацію, побоюючись можливого фіаско європейської інтеграції України для цілого "Східного партнерства" та зближення Києва з Росією", - переконаний експерт.

Він висловив думку, що така тактика не дасть бажаного результату, зазначивши, що у більшості держав Євросоюзу зростає не лише розчарування, а й роздратування з приводу ситуації в Україні.

Аналітик назвав нещодавній візит в Україну комісара Європейського Союзу з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле "місією останнього шансу".

"Представлений Фюле в Києві остаточний термін виконання європейських умов має посилити відповідальність України за майбутнє асоціації. У свою чергу українська сторона аргументує, що готова підписати угоду, а ЄС відмовляє", - зазначив Р.Садовський.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Ш.Фюле під час візиту до Києва закликав українську владу не втратити шанс на підписання Угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у листопаді 2013 року.