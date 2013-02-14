Глава МЗС Польщі оптимістично оцінює перспективи євроінтеграції України

Варшава. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оптимістично оцінює перспективи європейської інтеграції України та сподівається, що українська влада не відмовиться від асоціації з ЄС на користь вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це міністр сказав в інтерв'ю Polskie Radio.

"Щодо України, то я висловлюю поміркований оптимізм: Україна - це єдиний учасник програми "Східне партнерство", який має узгоджений текст Угоди про асоціацію з Євросоюзом", - зауважив Р.Сікорський.

За його словами, це свідчить "про найвищий рівень інтеграції з ЄС".

"Питання полягає в тому, чи це створить відповідний для нас політичний клімат, який дозволить підписати Угоду про асоціацію у Вільнюсі в листопаді цього року. Ми були б раді, якщо б так сталося", - зазначив Р.Сікорський.

Водночас він наголосив, що українці повинні вирішити для себе, в які об’єднання вони хочуть інтегруватися: в ЄС чи у проекти під егідою Росії.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” у листопаді поточного року за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.

8 лютого під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві єврокомісар Штефан Фюле зазначив, що Україна і ЄС не повинні втратити шанс підписати Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року.

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