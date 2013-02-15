Тимошенко сьогодні доставлять до суду для участі в допиті свідка у справі Щербаня

14 лютого співробітники Качанівської виправної колонії (№54) ознайомили Ю.Тимошенко із запрошенням до суду на 15 лютого, для участі у допиті свідка у справі щодо організації вбивства народного депутата Є.Щербаня.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, Ю. Тимошенко повідомила, що від участі у засіданні суду не відмовляється. Заява зафіксована за допомогою відеозйомки та заактована, з метою уникнення чергових провокацій.

Крім того, у Державній пенітенціарній службі України зазначають, що незважаючи на свою категоричну відмову писати будь-які заяви з приводу своєї позиції щодо участі у допиті свідка за викликом суду, згодом, Ю.Тимошенко все ж таки написала відповідну заяву на ім’я керівництва виправної колонії та суду, в якій вказала, що вимагає доставити її на судове засідання.

У зв’язку з цим, керівництво Качанівської колонії звернулося до лікарів ЦКЛ Укрзалізниці із письмовим проханням надати оцінку стану здоров’я Ю.Тимошенко.

У відповіді лікарів ЦКЛ йдеться про те, що відповідно до висновку комісії МОЗ України за станом здоров’я Ю.Тимошенко не має перешкод для доставки та участі її у судовому засіданні.