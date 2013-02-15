ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Середній «відкат» з держзакупівель становить 30%» пише: держзакупівлі, ПДВ, ліцензування та міжбюджетні трансферти - найкорумпованіші сфери чиновницької діяльності, стверджує президент Transparency International Україна Олексій Хмара...

http://delo.ua/ukraine/srednij-otkat-po-goszakupkam-sostavljaet-30-197299/

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Також «Дело» в публікації «Українським компаніям відкривають шлях до іноземних бірж» пише: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила Порядок надання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України...

http://delo.ua/finance/ukrainskim-kompanijam-otkryvajut-put-na-inostrannye-birzhi-197276/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бізнесменам запропонували ставити на червоне», в якому пише: перший віце-спікер парламенту комуніст Ігор Калєтник обговорив з керівниками європейських компаній, що працюють на українському ринку, економічну ситуацію в країні. Він пообіцяв сприяти підприємцям у просуванні їхніх ініціатив у парламенті. Однак переконати бізнес у поліпшенні інвестиційного клімату Калєтніку так і не вдалося. Інвестори побоюються, що економічна ситуація в країні погіршиться вже наступного місяця...

http://www.kommersant.ua/doc/2127629

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інтер»-команда», в якому пише: нові власники телеканалу «Інтер» бізнесмен Дмитро Фірташ і голова Адміністрації Президента Сергій Льовочкін змінили ключових менеджерів каналу. Його генеральним продюсером став Єгор Бенкендорф, керівником інформаційного мовлення - Євген Кисельов, а головою наглядової ради - гендиректор Group DF Борис Краснянський. Експерти побоюються, що тепер на інформаційну політику найбільшого мовника країни буде впливати АП, а єдиним стримуючим фактором називають комерційні інтереси Фірташа...

http://www.kommersant.ua/doc/2127516

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«Сегодня» в публікації «Україна в руїнах: на що перетворилися дороги нашої країни (фото, відео)» пише: стан доріг України став однією з найбільш обговорюваних тем цієї зими і об'єднало українців...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraina-v-ruinah-vo-chto-prevratilis-dorogi-nashey-strany.html

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Також «Сегодня» в публікації «Туркменістан. В Епоху могутності і щастя безкоштовно дають бензин» подає репортаж, який був зроблений у рамках поїздки Президента України до цієї країни...

http://www.segodnya.ua/world/V-Turkmenii-besplatno-dayut-benzin.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі "Проблему дефіциту поточного рахунку вирішить "рокіровка" експорту на користь АПК" пише: вирішити проблему з дефіцитом поточного рахунку можна змінивши структуру українського експорту - перепрофілюватися на поставки сільгосппродукції. До того ж така реформа може стати «козирною картою» і в ситуації з ціною російського газу...

http://economics.unian.net/rus/news/157421-problemu-defitsita-tekuschego-scheta-reshit-rokirovka-eksporta-v-polzu-apk.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Мінрегіон подвоїть число росіян за 125 млрд рублів» пише: тільки 44% жителів РФ вважають себе росіянами. Мільярди рублів дозволять через п'ять років підняти національну самосвідомість до 86%, впевнені в міністерстві...

http://izvestia.ru/news/544965

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Також «Известия» в публікації «Віталій Савельєв: «Куріння і хамство на рейсах - суцільно й поруч» подають інтерв'ю глави «Аерофлоту», який розповів про те, якими будуть чорні списки пасажирів, хто найчастіше грубіянить персоналу і як буде виглядати російський лоукостер...

http://izvestia.ru/news/544993

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«Ведомости» в публікації «Максимальні компенсації авіапасажирам можуть зрости в рази» пишуть: Мінтранс РФ планує кратно збільшити максимальний розмір компенсаційних виплат у разі затримки рейсу, втрати багажу, заподіяння шкоди здоров'ю, життю і власності авіапасажирів. Так, компенсації для постраждалих або загиблих пасажирів в авіакатастрофах становитимуть 4,8 млн рублів замість максимальних на сьогодні 2 млн рублів...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9126711/kompensacii_poevropejski

(УНІАН)