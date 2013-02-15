Янукович готує "модернізацію" Конституції

Необхідно підготувати проект змін до Конституції, який відповідатиме вимогам усього українського суспільства, і «законопроект буде внесений мною на розгляд парламенту». Про це заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю аналітичному журналу «Україна і світ. Глобальний порядок денний 2013», створеному у співпраці The New York Times News Service & Syndicate і газети «Сегодня».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.Янукович зокрема сказав: «Модернізація Конституції - одне з найважливіших і найактуальніших завдань на сучасному етапі розвитку України», і зауважив, що вирішення цього завдання потребує системного, професійного та відкритого підходу як безпосередньо до змісту оновленої Конституції, так і до процесу підготовки пропозицій щодо її вдосконалення.

За словами Президента, саме з цією метою і було створено Конституційну Асамблею, до складу якої поряд із фахівцями у сфері конституційного права увійшли представники громадянського суспільства та місцевого самоврядування, а також представники від різних політичних сил.

В.Янукович наголосив, що Конституційна Асамблея працює активно, відкрито і публічно, а всі її рішення та позиції висвітлюються на сайті Президента України. У її складі створено сім комісій, які працюють за різними напрямками конституційного оновлення. Вже проведено три пленарні засідання. В останньому з них, зауважив Президент, взяли участь експерти Венеціанської комісії, які дали високу оцінку рівню дискусії в Конституційній Асамблеї, відзначили позитивні тенденції в уже напрацьованих підходах до реформування Основного закону, їх відповідність європейським стандартам.

Наступним кроком має стати широке громадське та експертне обговорення цього законопроекту, зазначив глава держави. «Тільки після цього доопрацьований у Конституційній Асамблеї з урахуванням всіх пропозицій законопроект буде внесений мною на розгляд парламенту», - наголосив В.Янукович. «Моя позиція в питанні проведення конституційної реформи послідовна - зміни до Основного Закону держави повинні вноситися тільки в порядку, визначеному розділом XIII чинної Конституції України, тобто за обов'язкової участі Верховної Ради України», - сказав Президент.

Говорячи про можливість проведення референдуму щодо змін до Основного закону, глава держави зазначив: це залежатиме від характеру запропонованих змін, що також чітко визначено в чинній Конституції України.

«Оновлена Конституція має бути орієнтована на утвердження людини як найвищої цінності суспільства і держави. І у зв'язку з цим створення належних конституційних засад для реформування правосуддя і місцевого самоврядування є першочерговими завданнями конституційного процесу», - резюмував Президент. Він також висловив сподівання, що вже навесні поточного року Конституційна Асамблея напрацює конкретні пропозиції щодо реформування відповідних розділів Основного закону України.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2012 року голова Конституційної Асамблеї, колишній Президент України Леонід Кравчук не виключив можливості ухвалення змін до Конституції на всеукраїнському референдумі.