Україна і Росія ведуть таємні переговори щодо приєднання до МС – російський експерт

Москва. Україна і Росія ведуть таємні переговори щодо приєднання Києва до Митного союзу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав російський політолог, колишній депутат від прокремлівської партії «Єдина Росія» Сергій Марков.

«Наскільки я розумію, тривають складні таємні переговори з усіх аспектів відносин. Чим вони закінчаться - ніхто не знає. Я думаю, переговори триватимуть, і на порядку денному, по суті, єдине питання – це приєднання України в тій чи іншій формі до Митного союзу, все інше є деталями цих великих переговорів», - сказав С.Марков.

Він відзначив, що такі переговори ведуться на рівні «державних людей», наприклад, за участю посла РФ в Україні Михайла Зурабова.

Експерт вважає, що Україна платить все більшу ціну за неприєднання до Митного союзу.

За його словами, наразі Президент України Віктор Янукович не наважується ухвалити це рішення, хоча саме це «визначило б його переобрання Президентом на наступний президентський термін».

«Економіка України вся кричить: «Янукович, приєднуйся до Митного союзу!», політика кричить: «Не приєднуйся!», - відзначив політолог.

На думку С.Маркова, насамперед Захід робить все, щоб Україна не вступила до Митного союзу.

До того ж він вважає, що на Заході все більше стосовно України формується позиція «Робіть що хочете, головне, щоб Україна не була для нас тягарем».

«Є західні Остапи Бендери – це Польща і низка малозначущих депутатів Німеччини, Великої Британії, які виступають нібито від Заходу, а насправді виступають від свого імені. Це угруповання русофобів, яке постійно твердить - ми приймемо Україну до Євросоюз, але це Остапи Бендери з депутатськими мандатами», - сказав С.Марков.

При цьому він заявив, що насправді Україна не має жодних шансів стати членом Євросоюзу.

Також він відзначив, що ймовірність підписати Угоду про асоціацію з ЄС є, але для цього потрібно випустити екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко з в'язниці.

«По суті справи люди, що сидять у в'язниці, мають помінятися з нинішньою владою. Влада має піти у в'язницю, а люди з в'язниці мають прийти до влади. Ось це ціна за Угоду про асоціацію з ЄС», - сказав С.Марков.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Президент України В.Янукович висловився за підписання рамкової угоди про співпрацю України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1». Російські високопосадовці неодноразово заявляли, що РФ не влаштовує такий формат співпраці з Україною.

5 лютого 2013 року міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про просування у переговорах про співпрацю України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану у форматі «3+1».

Останнім часом в Україні пожвавилася дискусія щодо можливості одночасної інтеграції з ЄС і Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

Водночас 7 лютого, Європейський комісар з розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле відзначив неможливість одночасної інтеграції з ЄС та іншими наддержавними об'єднаннями.

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