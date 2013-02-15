Тимошенко заплатила за вбивство Щербаня 3 млн дол., заявив свідок Зайцев

Свідок у кримінальному провадженні про вбивство народного депутата Євгенія Щербаня Сергій Зайцев, посилаючись на слова колишнього радника екс-прем'єра України Павла Лазаренко Петра Кириченка, розповів, що екс-прем'єр Юлія Тимошенко заплатила за вбивство Є.Щербаня 3 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, під час вільних пояснень і прямого допиту з боку прокуратури свідок послався на слова П.Кириченко, оскільки "перебував у родинних зв'язках з ним" (дружина С.Зайцева була рідною сестрою дружини П.Кириченка).

С.Зайцев відзначив, що особисто з Ю.Тимошенко він знайомий не був, що є уродженцем Дніпропетровська, з початку 1990-х займався бізнесом. За його словами, на дні народження дружини П.Кириченко розповів йому, що "звів Лазаренка і Мільченка" (Олександр Мільченко на прізвисько "Матрос", причетний до вбивства Є.Щербаня - УНІАН) і розповів про вбивство Є.Щербаня. За словами свідка, він серйозно не сприйняв тоді слова П.Кириченка, думаючи, що це похваляння, але після того, як прочитав пресу, зрозумів, що це була правда.

Щодо знайомства з Є.Щербанем, то, як розповів свідок, його одного разу було представлено Є.Щербаню на з'їзді Ліберальної партії. "До цього я його не знав, і після теж", - сказав С.Зайцев.

За словами свідка, П.Лазаренко "оскаженів", дізнавшись про це знайомство. "Тоді я вперше зрозумів, що між Лазаренком і Щербанем був конфлікт", - відзначив С.Зайцев. Свідок заявив, що у П.Кириченка були неприязні стосунки з Ю.Тимошенко - "вона випереджала його у бізнесі, і він казав, що не може її обскакати, що у Паші (П.Лазаренка - УНІАН) з нею особисті інтимні стосунки", - розповів він.

Відповідаючи на запитання з боку прокуратури про те, що П.Кириченко йому розповідав про вбивство Є.Щербаня, С.Зайцев розповів, що не цікавився цим детально і знає лише, що люди Кушніра (Євген Кушнір, лідер угруповання, що підготувало і скоїло вбивства депутатів Вадима Гетьмана і Є.Щербаня - УНІАН) одягли міліційну форму і що вбивство було скоєне професіоналами.

Уточнюючи, чи мав П.Кириченко причетність до вбивства, С.Зайцев розповів: "Він (Кириченко) сказав, що його роль полягала в посередництві під час знайомства з Мільченком, і сказав, що Тимошенко за це віддала "трояк". Він мав на увазі, що сплачено було 3 млн доларів". С.Зайцев наголосив, що першого разу П.Кириченко розповів, що Ю.Тимошенко заплатила "трояк", а другого разу П.Кириченко перерахував "Матросу" 1 млн доларів.

Відповідаючи на запитання, чи була знайома Ю.Тимошенко з О.Мільченком, свідок сказав: "Мені це невідомо, я не знаю, Кириченко казав, що він їх познайомив і звів, але у мене немає доказів".