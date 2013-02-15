Анонс на 18 лютого

* Відбудеться розширене засідання Колегії КМДА. На порядку денному питання «Про стан ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі міста Києва». Доповідач: Георгій Глінський, генеральний директор КК «Київавтодор».

* Прес-конференція на тему: «Молочна галузь України: нові виклики - чи є рішення?». Учасники: голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський; президент Асоціації виробників молока України Андрій Дикун, директор підприємства, ТОВ "Долинське" Володимир Хвостов; ген.директор ДП "Мілкіленд-Україна" Костянтин Лапцов, голова Правління ПАТ "Вімм-Білль-Данн Україна" Андрій Наумов тощо.

* Прес-конференція Roadshow «Grand Open Days. Summer Season'2013» у Києві. Організатор - Туроператор Join UP.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Прес-конференція на тему: «Мільярди МВФ: встигнути отримати». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, голова Комітету економістів України, проректор Європейського університету Андрій Новак; експерт агентства "МП Консалтинг" Павло Мельник.

* Прес-конференція на тему: «Штучне банкрутство ПрАТ "Авіакомпанія "Аеросвіт". Учасники: президент Профспілки "Асоціація льотного складу цивільної авіації України" Вадим Рачительний, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, голова Профспілки бортпровідників ПрАТ "Авіакомпанія "Аеросвіт" Веніамін Тимошенко; адвокат профспілки "Асоціація льотного складу цивільної авіації України" Оксана Чугаєнко.

* Відбудеться мультимедійний відеоміст Москва - Київ на тему: "Обстановка на ЧАЕС: думка професіоналів". Учасники в Києві: народний депутат ВРУ, голова національної комісії з радіаційного захисту населення України Володимир Скубенко; заступник технічного директора з безпеки Національного агентства України з управління зоною відчуження Олександр Новіков. Учасник в Москві: заступник директора ІБРАЕ РАН з наукової роботи Рафаель Арутюнян.

* Прес-конференція міністра інфраструктури Володимира Козака на тему: «Стратегічні плани розвитку транспортної галузі на 2013 рік».

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63