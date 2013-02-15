ТОП-10 (15 лютого)

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у 2012 році зріс на 36%

"Газпром" наполягає на оплаті "Нафтогазом" 7 млрд доларів за газ

Янукович готує "модернізацію" Конституції

Мінагропрод став головним розпорядником коштів на проведення земельної реформи

Податкова вводить посилений режим роботи на період деклараційної кампанії

Наявність сертифіката GMP під час імпорту ліків до України з 15 лютого обов'язкова

Мінфін 19 лютого проведе ОВДП-аукціон

Надходження грошових переказів до України за 2012 рік становили 4,3 млрд дол.

«Енергоатом» заявляє про відсутність загрози обвалення будівель і споруд на українських АЕС

Кабмін 27 лютого представить Президенту програму активізації розвитку економіки

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Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у 2012 році зріс на 36%

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2012 року становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно в 2011 році.

Імпорт товарів і послуг в Україну торік зріс до 91,364 млрд дол. (у 2011 році - 88,843 млрд дол.), причому імпорт товарів становив 84,658 млрд дол. (у 2011 році - 82,608 млрд дол.), імпорт послуг - 6,706 млрд дол. (у 2011 році - 6,235 млрд дол.).

Експорт товарів і послуг з України минулого року зріс до 82,337 млрд дол. (у 2011 році - 82,186 млрд дол.). До того ж експорт товарів становив 68,810 млрд дол. (у 2011 році - 68,394 млрд дол.), експорт послуг - 13,528 млрд дол. (у 2011 році - 13,792 млрд дол.).

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,657 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.

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"Газпром" наполягає на оплаті "Нафтогазом" 7 млрд доларів за газ

Москва. "Газпром" наполягає на тому, що Україна повинна сплатити 7 мільярдів доларів за невідібраний газ.

Про це заявив Financial Times заступник голови російського газового холдингу Олександр Медведєв, передає РІА «Новости».

"Я не можу собі уявити в найсміливіших мріях, що Україна відмовиться виконувати свої зобов'язання. Принцип "бери або плати" - це навіть якщо не хочеш, все одно доведеться платити", - сказав він.

До того ж Д.Медведєв відзначив, що штрафні санкції, виставлені Україні, значно менші, ніж це передбачено за контрактом від 2009 року. За його словами, "Нафтогаз України" зобов'язаний купувати 42,5 мільярда кубометрів газу на рік, проте минулого року він придбав лише близько 60% або 24,9 мільярда кубометрів. "Не має ніякого значення, що "Нафтогаз" повідомив "Газпрому" наперед, що йому не потрібний весь законтрактований газ", - сказав він.

Нагадаємо, в січні 2013 року "Газпром" виставив "Нафтогазу" рахунок на 7 мільярдів доларів за невибрані обсяги газу в рамках умови "бери або плати" за контрактом від 2009 року. "Нафтогаз" заявив, що заплатив за весь газ, фактично поставлений "Газпромом" у 2012 році, і не вважає справедливими вимоги "Газпрому" щодо невибраних обсягів. Відповідно до умов контракту на поставки газу "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" провести переговори для вирішення цієї проблеми.

Минулого тижня "Газпром" і Україна двічі проводили переговори, але в повідомленнях про підсумки питання виставленого рахунку не порушувалося. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна відповіла "Газпрому", що не бачить підстав оплачувати рахунок на 7 мільярдів доларів, виставлений їй за недобір газу в 2012 році. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що Київ сподівається добитися від російської сторони оновленого газового контракту і перегляду ціни.

Україна кілька років намагається переглянути газові угоди з Росією, називаючи ціну завищеною, а самі контракти - кабальними. "Нафтогаз", що неодноразово просив знизити річний обсяг закупівлі в 2012 році до 27 мільярдів кубометрів, вважає свої зобов'язання виконаними. "Газпром" наполягає, що контрактний обсяг на 2012 рік залишився на рівні 52 мільярдів кубів, і умову "бери або плати" може бути застосовано до 41,6 мільярда кубів.

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Янукович готує "модернізацію" Конституції

Необхідно підготувати проект змін до Конституції, який відповідатиме вимогам усього українського суспільства, і «законопроект буде внесений мною на розгляд парламенту». Про це заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю аналітичному журналу «Україна і світ. Глобальний порядок денний 2013», створеному у співпраці The New York Times News Service & Syndicate і газети «Сегодня».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.Янукович зокрема сказав: «Модернізація Конституції - одне з найважливіших і найактуальніших завдань на сучасному етапі розвитку України», і зауважив, що вирішення цього завдання потребує системного, професійного та відкритого підходу як безпосередньо до змісту оновленої Конституції, так і до процесу підготовки пропозицій щодо її вдосконалення.

За словами Президента, саме з цією метою і було створено Конституційну Асамблею, до складу якої поряд із фахівцями у сфері конституційного права увійшли представники громадянського суспільства та місцевого самоврядування, а також представники від різних політичних сил.

В.Янукович наголосив, що Конституційна Асамблея працює активно, відкрито і публічно, а всі її рішення та позиції висвітлюються на сайті Президента України. У її складі створено сім комісій, які працюють за різними напрямками конституційного оновлення. Вже проведено три пленарні засідання. В останньому з них, зауважив Президент, взяли участь експерти Венеціанської комісії, які дали високу оцінку рівню дискусії в Конституційній Асамблеї, відзначили позитивні тенденції в уже напрацьованих підходах до реформування Основного закону, їх відповідність європейським стандартам.

Наступним кроком має стати широке громадське та експертне обговорення цього законопроекту, зазначив глава держави. «Тільки після цього доопрацьований у Конституційній Асамблеї з урахуванням всіх пропозицій законопроект буде внесений мною на розгляд парламенту», - наголосив В.Янукович. «Моя позиція в питанні проведення конституційної реформи послідовна - зміни до Основного Закону держави повинні вноситися тільки в порядку, визначеному розділом XIII чинної Конституції України, тобто за обов'язкової участі Верховної Ради України», - сказав Президент.

Говорячи про можливість проведення референдуму щодо змін до Основного закону, глава держави зазначив: це залежатиме від характеру запропонованих змін, що також чітко визначено в чинній Конституції України.

«Оновлена Конституція має бути орієнтована на утвердження людини як найвищої цінності суспільства і держави. І у зв'язку з цим створення належних конституційних засад для реформування правосуддя і місцевого самоврядування є першочерговими завданнями конституційного процесу», - резюмував Президент. Він також висловив сподівання, що вже навесні поточного року Конституційна Асамблея напрацює конкретні пропозиції щодо реформування відповідних розділів Основного закону України.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2012 року голова Конституційної Асамблеї, колишній Президент України Леонід Кравчук не виключив можливості ухвалення змін до Конституції на всеукраїнському референдумі.

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Мінагропрод став головним розпорядником коштів на проведення земельної реформи

Кабінет Міністрів визначив Міністерство аграрної політики і продовольства України головним розпорядником бюджетних коштів для здійснення заходів щодо проведення земельної реформи, а Держземагентство — відповідальним виконавцем бюджетної програми і розпорядником коштів нижчого рівня.

Про це йдеться в постанові №106 від 13 лютого 2013 року, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр» (№31 від 15 лютого).

Документ вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо проведення земельної реформи.

Зокрема постанова уточнює, що кошти за цією програмою можуть направлятися на ведення і функціонування Державного земельного кадастру; проведення нормативної грошової оцінки та інвентаризації земель; підготовку лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

Також бюджетні кошти використовуються на надання громадянам визначених законодавством послуг з державної реєстрації земельних ділянок, на які до 2004 року видано державний акт на право власності або користування землею; погашення бюджетної кредиторської заборгованості, що виникла в попередні роки і бюджетні зобов'язання за якою зареєстровано в органах казначейства.

Згідно з постановою, розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів між територіальними органами Держземагентства і одержувачем бюджетних коштів здійснює Мінагропром.

До того ж одержувачем бюджетних коштів може бути державне підприємство, що належить до сфери управління Держземагентства і виконує заходи щодо ведення і функціонування Держземкадастру.

Як повідомляв УНІАН, постановою №129 від 9 березня 2011 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо проведення земельної реформи, збереження, відтворення і забезпечення раціонального використання земельних ресурсів.

Відповідальним виконавцем бюджетних програм визначалося Державне агентство земельних ресурсів, яке розподіляло бюджетні кошти.

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Податкова вводить посилений режим роботи на період деклараційної кампанії

Міністерство доходів і зборів України, до складу якого входить Державна податкова служба України, має намір посилити роботу консультаційних служб для платників податків на період проведення деклараційної кампанії, зазначається у повідомленні Міндоходів, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, усі питання щодо заповнення декларації про доходи платники податків можуть поставити в контакт-центрі Інформаційно-довідкового департаменту ДПСУ щодня з 8.00 до 20.00 (окрім суботи та неділі) за телефоном 0-800-501-007; у центрах обслуговування платників податків, де громадяни і суб'єкти господарювання одержують великий набір адміністративних і консультаційних послуг, а також безпосередньо в податковій інспекції.

До того ж сервісні центри вже працюють за спеціальним режимом. Туди декларації про доходи можна подавати, зокрема у вихідні дні і вечірні години.

Адреси, телефони і необхідна нормативна база, включаючи зразок декларації і консультаційні роз'яснення, також розміщені на субсайтах регіональних органів ДПСУ у розділі «Декларування громадянами майнового стану і доходів» і у друкованих ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, і декларації про доходи прийматимуться аж до 1 травня 2013 року.

Для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису і відповідного програмного забезпечення.

До того ж міністр доходів і зборів Олександр Клименко висловлював намір показати приклад і особисто подати декларацію про доходи.

Нагадаємо також, що на 1 липня 2012 року в органи ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, одержані у 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн. Можливість подавати декларації в електронному вигляді з'явилася з відкриттям Центру сертифікації ключів електронного підпису, який почав працювати у травні 2012 року.

До того ж у 2012 році висловлювалися припущення, що кампанія із загального декларування доходів може бути введена в Україні вже у 2014 році. Проте у Міндоходів неодноразово заявляли, що будь-які ініціативи з введення загального декларування обов'язково пройдуть попереднє обговорення за участю громадськості й експертів.

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Наявність сертифіката GMP під час імпорту ліків до України з 15 лютого обов'язкова

В Україні від сьогодні, 15 лютого, запроваджують європейські вимоги до якості імпортних ліків.

Про це заявила народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«З 15 лютого 2013 року набуває чинності вимога про надання сертифікату GMP під час ввезення імпортних ліків на територію нашої країни», - сказала вона.

Т.Бахтєєва підкреслила, що згідно з офіційними даними, сьогодні на фармацевтичному ринку України питома вага ввезених імпортних препаратів, які виробляються в неналежних умовах, становить 11% в упаковках і понад 17% - у грошовому вираженні.

Запровадження обов'язкового підтвердження наявності сертифікату GMP для кожного лікарського засобу, що ввозиться до України, захистить громадян від можливого ввезення неякісної продукції, наголошується в повідомленні.

Також Т.Бахтєєва нагадала, що з 1 березня 2013 року набуде чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів і визначення терміну «активний фармацевтичний інгредієнт» № 5038-VI, який передбачає ліцензування імпорту лікарських засобів.

У перехідній період ліцензії видаватимуться за «заявковим принципом». Ліцензіюватиме імпорт лікарських препаратів Державна служба лікарських засобів. Таке рішення було ухвалене урядом 11 лютого 2013 року відповідною постановою № 103, яка набере чинності з 1 березня.

«Завдяки запровадженню ліцензування імпорту лікарських засобів з ланцюжка постачальників «вилучаються» усі посередники, які заробляють на «перекупках» препаратів одне в одного. Для пацієнта ліцензування імпорту – це гарантія, що препарат надходить від виробника і за ціною виробника з максимально допустимою українським законодавством націнкою», - підкреслила народний депутат.

GMP - система норм, правил і вказівок щодо виробництва: лікарських засобів, медичних пристроїв, виробів діагностичного призначення, продуктів харчування, харчових добавок і активних інгредієнтів. На відміну від процедури контролю якості шляхом дослідження вибіркових зразків таких продуктів, яка забезпечує придатність до використання лише самих цих зразків (і, можливо, партій, виготовлених у найближчий до цієї партії час), стандарт GMP відображає цілісний підхід і регулює та оцінює власне параметри виробництва і лабораторної перевірки.

Як повідомлялося, з 1 березня в Україні набуває чинності закон про ліцензування імпорту ліків. Документ стосуватиметься близько 8 тис. найменувань ліків, які ввозять на територію України.

Громадські організації, лікарі і пацієнти закликали Президента Віктора Януковича скасувати цей закон.

На їхню думку, режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків.

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Мінфін 19 лютого проведе ОВДП-аукціон

Міністерство фінансів України оголосило про проведення аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 лютого.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Як і планувалося, на аукціоні 19 лютого інвесторам будуть запропоновані стандартні гривневі ОВДП з терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років, а також номіновані у валюті держоблігації з терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 12 лютого залучив до держбюджету 92,013 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Мінфін у лютому 2013 року планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП.

Згідно з графіком на поточний місяць, ОВДП-аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 лютого.

Довідка УНІАН. Станом на 15 лютого обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 199,863 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 116,869 млрд грн, у власності банків - 69,200 млрд грн, нерезидентів - 4,984 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році залучив до державного бюджету у ході проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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Надходження грошових переказів до України за 2012 рік становили 4,3 млрд дол.

За підсумками минулого року з використанням систем грошових переказів до України надійшло 4,297 млрд дол. (в еквіваленті), повідомляється на сайті Національного банку України.

Водночас вказується, що перерахування в минулому році з України становили 737 млн ​​дол. (в еквіваленті). Сума грошових переказів усередині країни - 21,568 млрд грн і 12 млн дол. (в еквіваленті).

За інформацією НБУ, на 1 січня 2013 року на території України здійснювали діяльність з переказу коштів дев'ять внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами України, з яких чотири системи створені банками і п'ять систем - небанківськими установами.

Також на території України функціонували 23 міжнародні системи переказу коштів, створені нерезидентами. Учасниками таких систем є близько 150 банків України, «Українська фінансова група» та національний оператор поштового зв'язку - «Укрпошта».

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідження, проведеного Світовим банком, загальносвітовий обсяг грошових переказів від працівників, зайнятих за межами своїх держав, за підсумками 2012 року становитиме 406 млрд дол., що на 6,5% більше минулорічного показника.

У числі країн - найбільших роботодавців для іноземних робітників названі США, Росія, Великобританія і провідні економіки ЄС.

У числі найбільших отримувачів грошових переказів від трудових мігрантів зазначаються Індія (офіційний обсяг переказів становитиме 70 млрд дол. за підсумками 2012 року), Китай (66 млрд дол.), Філіппіни (24 млрд дол.), Мексика (24 млрд дол.) і Нігерія (21 млрд дол.). В європейському розрізі найбільшими одержувачами грошових переказів названі Польща, Румунія, Боснія і Герцеговина. Дані щодо України в дослідженні СБ не були представлені.

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«Енергоатом» заявляє про відсутність загрози обвалення будівель і споруд на українських АЕС

Держпідприємство НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у зв'язку з інцидентом на Чорнобильській АЕС заявляє, що загрози обвалення будівель і споруд на майданчиках Запорізької, Південно-Української, Рівненської та Хмельницької АЕС немає.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом» посиланням на слова генерального інспектора - директора з безпеки «Енергоатому» Данко Білея.

"Що стосується АЕС, які перебувають в експлуатації, нагадаю, це Запорізька, Південно-Українська, Рівненська та Хмельницька АЕС, то наша компанія як оператор українських АЕС направила інформаційний лист на станції з тим, щоб провести додатковий контроль за станом усіх будівель і споруд на предмет можливого обвалення», - цитує прес-служба слова Д. Білея.

Водночас, як передає прес-служба, він зазначив, що така ж інспекція проводилася на діючих АЕС місяць тому, і не виявила ніяких пошкоджень несучих конструкцій.

Довідка УНІАН. 12 лютого 2013 року над машинним залом блока № 4 ЧАЕС сталося часткове руйнування стінних панелей та частини легкої покрівлі. Площа руйнування становила близько 600 кв. м.

Як повідомила 14 лютого прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, на Чорнобильській атомній електростанції ведуться планові роботи, персонал працює у штатному режимі, в зоні відчуження змін радіаційної обстановки не зафіксовано.

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Кабмін 27 лютого представить Президенту програму активізації розвитку економіки

Уряд 27 лютого на розширеному засіданні Кабінету Міністрів представить Президенту України Віктору Януковичу програму активізації розвитку економіки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Весь цей тиждень уряд напружено працював над програмою активізації нашої економіки. 27 лютого на розширеному засіданні Кабміну її буде представлено Президенту В.Януковичу», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Програма розвитку економіки на 2013-2014 роки визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної і суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

Реалізація положень документа передбачає, що у 2013 році зростання економіки може становити не менш як 3%.

На думку очільника уряду, ця програма стане відповіддю України на проблеми, що існують в світовій економіці.

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