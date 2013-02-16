Вибух космічного тіла біля Челябінська у 30 разів потужніший за ядерний вибух у Хіросімі - НАСА

Фахівці НАСА дійшли висновку, що космічне тіло, що впало в районі Челябінська, було значно більшим, а спричинений ним вибух більш потужний, ніж вважалося раніше, - 0,5 мегатонни, що у 30 разів більше потужності ядерної бомби, підірваної у Хіросімі.

Про це повідомляє РІА «Новости».

У п'ятницю о 7.20 за московським часом жителі ряду регіонів Уралу спостерігали політ боліда - вогненної кулі з димним хвостом. Падіння завершилося яскравим спалахом і потужним вибухом. У Челябінську, який був близьким до епіцентру, ударною хвилею були пошкоджені будівлі, вибито близько 100 тисяч квадратних метрів скла, близько 1,2 тисяч осіб звернулися по медичну допомогу.

Згідно з новими оцінками НАСА, розмір космічного тіла на вході становив не 15, а 17 м, маса - 10 тисяч тонн (попередні розрахунки давали масу в 7 тисяч тонн).

"Крім того, оцінка енергії, що вивільняється під час цієї події, була збільшена з 30 до 500 кілотонн", - зазначається у повідомленні.

Ці оцінки були зроблені завдяки додатковим даним, одержаним з п'яти інфразвукових станцій, одна з яких розташована на Алясці, за 6,5 тисячі кілометрів від Челябінська. Інформація зі станцій свідчить, що політ боліда з моменту входу в атмосферу до руйнування тривав 32,5 секунди.

"Події такого масштабу можуть відбуватися в середньому один раз на 100 років... Можна чекати, що велика кількість метеоритів досягла землі, в даному випадку серед них можуть бути великі", - відзначив Пол Чодас (Paul Chodas), співробітник програми з дослідження навколоземних космічних об'єктів Лабораторії реактивного руху НАСА.

Разом з тим, поки немає достовірних даних про знахідки уламків Челябінського боліда.