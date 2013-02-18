ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Україна повинна готуватися до суду з «Газпромом» - юрист», у якому пише: «Газпром» може оскаржити в Міжнародному арбітражі відмову України оплачувати штраф за недобір газу, і українська сторона має бути до цього заздалегідь готова, вважає юрист, екс-перший заступник міністра юстиції Євген Корнійчук...

http://delo.ua/business/ukraina-dolzhna-gotovitsja-k-sudu-s-gazpromom-jurist-197450/

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Також «Дело» у публікації «Банкіри переходять до раннього реагування на прострочення за кредитами» пише: представники банків вважають, що велика частина проблемних кредитних портфелів, сформованих до кризи, вже продана, а запроваджувані системи раннього реагування на «прострочення» дозволять до мінімуму скоротити такі операції в найближчому майбутньому...

http://delo.ua/finance/bankiry-perehodjat-k-rannemu-reagirovaniju-na-prosrochki-po-kredita-197375/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Долари спишуть в резерв», у якому пише: Міжнародний валютний фонд попросив Національний банк скасувати заборону банкам враховувати у валютній позиції валютні резерви під проблемні кредити. Якщо НБУ прислухається до думки Фонду, то кредитні установи скуплять на ринку мільярдні суми, чим вчинять тиск на валютні резерви регулятора. Тому ймовірно, що НБУ не виконає вимогу МВФ, а буде стимулювати банки купувати індексовані облігації внутрішньої держпозики...

http://www.kommersant.ua/doc/2129987

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «До Європи своєю дорогою», в якому пише: уряд оприлюднив свою версію «списку Фюле» - переліку індикаторів, відповідність яким має дозволити Україні підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом. У план увійшли далеко не всі вимоги Брюсселя. У Кабміні наголошують, що частина відсутніх критеріїв знаходяться поза його компетенцією, а кілька рекомендацій, зокрема про розробку Виборчого кодексу, зовсім не планується виконувати, оскільки Київ вважає їх неприйнятними...

http://www.kommersant.ua/doc/2129992

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Видання «Сегодня» у публікації «Ціни на бензин пішли вгору» пише: з наближенням весни почали «відтавати» ціни на стелах автозаправок, на жаль, у бік підвищення: за останні дні бензин подорожчав у великих брендових мережах на 10-15 коп./л - в середньому до 11,10-11,20 грн за літр звичайного А-95...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ceny-na-benzin-poshli-vverh.html

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Також «Сегодня» у публікації «В 11 регіонах України - приріст населення» пише: за даними Держстату, населення України за минулий рік зменшилося на 80,2 тис. осіб і становило 45,553 млн. Насправді природний спад або різниця між народженими і померлими більша: мінус 142,4 тис. осіб, але додалося майже 62 тис. мігрантів...

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-11-regionah-Ukrainy-prirost-naseleniya.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Центробанк: росіяни стали гірше перевіряти купюри на справжність» пише: тільки 2% громадян РФ ретельно перевіряють банкноти - з обох боків...

http://izvestia.ru/news/545079

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Видання «Ведомости» у публікації «G20 домовилася утриматися від валютних війн» пише: Росія запропонувала G20 залучити інституційних інвесторів до фінансування інфраструктури, Світовий банк - зробити сировинний ринок прозорим...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/9188431/g20_dogovorilas_vozderzhatsya_ot_valyutnyh_vojn

(УНІАН)