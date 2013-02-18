Кабмін оприлюднив план заходів щодо євроінтеграції на 2013 рік
Кабінет Міністрів України оприлюднив план першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік.
Текст відповідної постанови від 13 лютого № 73-р розміщено на Урядовому порталі.
Зокрема, планом передбачається завершити розроблення та забезпечити реалізацію плану заходів, спрямованих на удосконалення виборчого законодавства з урахуванням рекомендацій Місії ОБСЄ/Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) із спостереження за парламентськими виборами в Україні із залученням експертного та технічного потенціалу Ради Європи, ОБСЄ та ЄС.
Також передбачено розробити проекти нормативно-правових актів, необхідних для визначення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема проекту Указу Президента України про національну систему координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
З метою забезпечення розвитку співробітництва у сфері зовнішньої політики та політики безпеки планується вжити заходів до: подальшої участі України в операціях та місіях ЄС з підтримання миру і безпеки, зокрема щодо боротьби з піратством; залучення України до формування бойових тактичних груп ЄС; продовження співробітництва з європейськими оборонними інституціями; продовження політичного діалогу Україна - ЄС з питань нерозповсюдження засобів масового знищення, контролю над озброєннями та експортного контролю, а також боротьби з новими викликами та загрозами.
Крім того, з метою поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки передбачається: забезпечити участь у проведенні з ЄС неформального діалогу з реформування системи правосуддя; відповідно до Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” забезпечувати належне виконання рішень Європейського суду з прав людини проти України в частині індивідуальних та загальних підходів та, у разі необхідності, подавати в установленому порядку відповідні пропозиції; розробити проект державної цільової програми з реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України; забезпечити участь в підготовці пропозицій щодо реформування прокуратури відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів у рамках робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури; підготувати з урахуванням висновків Європейської комісії “За демократію через право” пропозицій щодо порядку добору суддів, вимог до віку і досвіду кандидатів, призначення та обрання суддів, а також ролі Вищої ради юстиції та порядку її формування.
Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо євроінтеграції України на 2013 рік.
Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.
10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського самміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя і ряду інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.
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