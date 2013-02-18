ЄС закликає Україну прискоритися для лібералізації візового режиму

Брюссель. Європейський Союз закликає Україну прискорити виконання першої фази Плану дій з лібералізації візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках щодо “Східного партнерства”, прийнятих сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“(Рада – УНІАН) закликає Україну збільшити зусилля з виконання критеріїв першої фази”, - сказано у документі.

Крім того, Рада закордонних справ висловила сподівання на швидке завершення ратифікації угод про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму з Україною та Молдовою.

У своїх висновках міністри також привітали прогрес Молдови у виконанні Плану дій з лібералізації візового режиму, а також прогрес у переговорах з цього питання з Грузією та висловили сподівання на набуття чинності цього року угод з Вірменією щодо спрощення оформлення віз та реадмісії.

Крім того, міністри висловили сподівання на швидке завершення переговорів про спрощення оформлення віз та реадмісію з Азербайджаном, і ще раз наголосили на готовності розпочати такі переговори з Білоруссю.

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