ЄС готовий підписати угоду з Україною, якщо Київ продемонструє прогрес

Брюссель. Міністри закордонних справ країн ЄС ще раз наголосили на готовності підписати Угоду про асоціацію з Україною, якщо Київ продемонструє прогрес.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС висновках щодо “Східного партнерства”.

“Нагадуючи свої висновки щодо України від 10 грудня 2012 року, Рада ще раз наголошує на своїх зобов’язаннях до підписання Угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, як тільки українська влада продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес в трьох ключових сферах, можливо, до часу проведення вільнюського саміту “Східного партнерства”: забезпечення відповідності виборів міжнародним стандартам та належні дії внаслідок виборів 2012 року; вирішення питання вибіркового правосуддя та попередження його повторення; реалізація реформ, визначених у спільно погодженому Порядку денному асоціації”, - написано у висновках.

Міністри наголосили, що підписання угоди може супроводжуватися рішенням про тимчасове застосування частин угоди з моменту підписання.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС заявили про завершення переговорів про Угоду про асоціацію наприкінці 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували цей документ. Зараз завершується технічна робота з підготовки документа до підписання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кабмін оприлюднив план заходів щодо євроінтеграції на 2013 рік

Угода між Україною та ЄС перебуває "під великим знаком питання" - польський експерт

Американська торгова палата: асоціація з ЄС - ключовий фактор для притоку інвестицій