Анонс на 19 лютого

* Голова Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції Григорій Немиря виступить на семінарі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Семінар присвячений презентації проекту ОЕСР "Стратегія секторної конкурентоспроможності для України" (вул. Садова, 3а, к.416). Вхід за картками акредитації.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю керівництва Пенсійного фонду України. Початок роботи прямої лінії о 14.00 год. за тел.: 254-05-65.

* З нагоди Дня соціальної справедливості відбудеться міжнародна конференція на тему: «Соціальна справедливість: гідну працю та соціальний захист». Організатори: ФПУ, Мінсоцполітики України, Регіональне Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі. Учасники: міністр соціальної політики України Наталія Королевська, голова ФПУ Юрій Кулик, Уповноважений ВРУ з прав людини Валерія Лутковська, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці Петро Цибенко, Національний координатор МОП в Україні Василь Костриця, заступник голови Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, керівник Регіонального Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі Урсула Кох-Лаугвітц, в.о. Постійного Представника ПРООН в Україні Олена Панова та ін.

* Прес-конференція на тему: "Висновок незалежної пожежно-технічної експертизи причин пожежі в Гостиному дворі". Учасники: Володимир Захматов, незалежний експерт, доктор техн. наук фізики горіння вибухів і технологій вибухових речовин; Марія Соловйова, адвокат, голова ГО "Андріївсько-Пейзажна ініціатива"; Владислава Осьмак, співголова ГО "Контрактова площа"; Олександр Бригинець, представник депутатської групи ВР "Столиця України".

* Відбудеться колегія Міністерства аграрної політики та продовольства України. На порядку денному колегії: підсумки роботи аграрного сектора економіки України в 2012 році та завдання на 2013 рік, стан організаційно-технологічного, фінансового і ресурсного забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт у 2013 році та заходи щодо вдосконалення технічних послуг; підсумки опитування сільських громад у рамках ініціативи «Рідне село».

* Прес-конференція на тему: «Чому асфальт сходить з доріг разом зі снігом?». Учасники: В'ячеслав Коновалов, експерт громадської організації «Європатруль», представники Укравтодора, Київавтодору, АсМАП.

* Прес-конференція на тему: «Наведення порядку на фармринку викликає паніку серед пацієнтів». Учасники: Ірина Спіріна, народний депутат, представник фракції Компартії України, Віктор Сердюк, голова Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

* Прес-конференція на тему: "Навіщо київській владі незаконні кіоски?" Учасники: Лаліта Картозія, голова ВГО «Трудова співдружність»; Михайло Кругляк, голова ГО «Об'єднання підприємців християн»; Лариса Новік, директор ГО «Спілка підпріємців «Жовтнева»; Ксенія Ляпіна, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

* Відбудеться церемонія відкриття міжнародної Програми "МБА для Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України для 24 держслужбовців - управлінців вищої і середньої ланки. Учасники: Ян Томбінські, голова Представництва ЄС в Україні; Микола Пашкевич, голова Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України, Ірина Тихомирова, президент Міжнародного Інституту Менеджменту МІМ-Київ.

* Прес-конференція на тему: «Будівельний ринок України: підсумки-2012 і прогнози-2013». Учасники: Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України, Ігор Лисов, віце-президент КБУ, почесний президент ТОВ «ТМО Ліко-Холдинг», Ігор Кушнір, президент - голова правління АТ ХК «Київміськбуд»; Тетяна Семенкова, директор компанії «Енергополь-Україна», Андрій Миргородський, головний архітектор проектів ТОВ «Проектні системи ЛТД». Після закінчення прес-конференції відбудеться урочисте нагородження переможців Другої Всеукраїнської премії IBuild Ukraine.

* Журнал «Український тиждень» проведе панельну дискусію на тему: «Транснаціональні корпорації в Україні: "за" і "проти"». Учасники: Ільдар Газізуллін, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень; Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ. Запрошені експерти: Ярослав Войтко, директор департаменту стратегічного розвитку Американської торговельної палати; Свен Геннігер, керуючий партнер Ukraine-Consulting, член правління Німецького економічного клубу; Михайло Гончар, директор енергетичних програм аналітичного центру «Номос»; Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Олександр Рогач, зав. кафедрою міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.

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