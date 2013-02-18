Євросоюз продовжив на три місяці санкції проти Сирії

Євросоюз продовжив на три місяці дію санкцій проти Сирії, зокрема на поставки зброї до цієї країни.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Рейтер», згідно із заявою ЄС, уряди держав Євросоюзу вирішили розширити список нелетальних засобів захисту населення і технічної підтримки, що поставлялися в країну.

Сьогодні в Брюсселі проходить зустріч очільників МЗС 27 країн ЄС. Міністри обговорювали продовження дії пакету санкцій проти Сирії, термін якого закінчується у лютому. Найбільш гострим було питання ембарго на поставки зброї, зняття якої зробить можливим поставки сирійській опозиції зброї з європейських країн.

Як відзначають аналітики, між членами ЄС немає згоди: Велику Британію і Францію, які запропонували часткове скасування заборони на поставки зброї до Сирії, підтримали лише кілька членів ЄС. Багато хто побоюється лівійського сценарію і не хоче допустити, щоб зброя, яка поставляється у регіон, потрапила до бойовиків.

У Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між владою і озброєною опозицією. За даними ООН, за цей час у країні загинули близько 70 тисяч осіб. Власті Сирії заявляють, що стикаються з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні. Лідери країн ЄС регулярно вимагають від президента Сирії Башара Асада відмовитись від влади, загрожуючи посиленням режиму санкцій.