Янукович 20-21 лютого відвідає Польщу

Варшава. Президент України Віктор Янукович 20 лютого розпочне дводенний візит до Польщі, в ході якого проведе зустрічі з Президентом Польщі Броніславом Коморовським та Президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті глави Польської держави.

В.Янукович планує провести двосторонню зустріч з Б.Коморовським 20 лютого у польському містечку Вісла, а наступного дня там же відбудуться переговори за участю глав трьох держав.

Згідно з повідомленням, Президенти планують обговорити підготовку до саміту Україна-ЄС, котрий відбудеться 25 лютого в Брюсселі, та готовність української влади виконати умови, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

"Будемо говорити, намагаючись переконати українського гостя, аби виконав цілу низку умов, які підтверджують бажання наближення України до західного світу та які збільшують шанс підписання Угоди про асоціацію вже на саміті лідерів ЄС та "Східного партнерства" у листопаді цього року", - сказав Президент Польщі, слова якого наводить його сайт.