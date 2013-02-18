ТОП-10 (18 лютого)

Металургійна галузь України в 2012 році збільшила збитки у 3,3 раза

Міненерго створило робочу групу з приватизації вугільних шахт

Кабмін оприлюднив план заходів щодо євроінтеграції на 2013 рік

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні зріс до 58,622 млрд грн

Більше сотні IT-компаній України подали заявки на пільгове оподаткування - Міндоходів

Затверджено нові показники якості інтернет-послуг

Загальна площа ям на дорогах України досягла 1,4 млн кв м

«Укрспецекспорт» підписав контракт з Пакистаном на понад 50 млн дол.

«Нафтогаз» у суді вимагає від «ГазУкраіна-Коммерс» майже 2,4 млрд грн

Золото дешевшає на тлі пожвавлення світової економіки

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Металургійна галузь України в 2012 році збільшила збитки у 3,3 раза

Збитки металургійної галузі України за підсумками 2012 року, за попередніми даними, збільшилися у 3,3 раза, або на 9,5 млрд грн, порівняно з 2011 роком - до 13,7 млрд грн.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив генеральний директор об'єднання металургійних заводів «Металургпром» Василь Харахулах.

За його словами, металургійні підприємства України в минулому році отримали чистий дохід від реалізації продукції в сумі 153,3 млрд грн, що на 17,2%, або майже на 31,9 млрд грн, менше, ніж у 2011 році.

У цілому від'ємна рентабельність метпідприємств збільшилася до 8% проти 3,4% за підсумками 2011 року.

«У металургійній галузі України в 2012 році не було жодного рентабельного підприємства. Усі отримали збитки », - сказав В.Харахулах.

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Міненерго створило робочу групу з приватизації вугільних шахт

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України створило робочу групу з координації заходів щодо підготовки до приватизації вугледобувних підприємств.

Про це йдеться в наказі Міненерго №55 від 12 лютого 2013 року, обнародуваному на сайті міністерства.

Згідно з документом, керівником робочої групи призначено першого заступника міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Поповича.

Також у документі зазначається, що робоча група має забезпечити координацію заходів щодо здійснення державними вугледобувними підприємствами передприватизаційної підготовки, формування державними вугледобувними підприємствами належних документів щодо об'єктів, які готуються до приватизації та підлягають передачі до державних органів приватизації.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості визначило 13 вугільних підприємств, керівники яких мають не пізніше 3 березня 2013 року провести передприватизаційну підготовку увірених ним об'єктів державної власності, що підлягають приватизації.

Згідно з наказом, до таких підприємств входять «Волиньвугілля», «Донецька енергетична компанія», «Макіїввугілля», «Красноармійськвугілля», «Артемвугілля», «Львіввугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шахтарськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжнеантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля», «Донбасантрацит».

У грудні 2012 року Мінфін повідомив, що за умови виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині приватизації та передачі в концесію державних вугледобувних підприємств і шахт витрати державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору в 2013 році скоротяться на 4,7 млрд грн – з 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, зокрема витрати за собівартістю готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн – з 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

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Кабмін оприлюднив план заходів щодо євроінтеграції на 2013 рік

Кабінет Міністрів України оприлюднив план першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік.

Текст відповідної постанови від 13 лютого № 73-р розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, планом передбачається завершити розроблення та забезпечити реалізацію плану заходів, спрямованих на удосконалення виборчого законодавства з урахуванням рекомендацій Місії ОБСЄ/Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) із спостереження за парламентськими виборами в Україні із залученням експертного та технічного потенціалу Ради Європи, ОБСЄ та ЄС.

Також передбачено розробити проекти нормативно-правових актів, необхідних для визначення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема проекту Указу Президента України про національну систему координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

З метою забезпечення розвитку співробітництва у сфері зовнішньої політики та політики безпеки планується вжити заходів до: подальшої участі України в операціях та місіях ЄС з підтримання миру і безпеки, зокрема щодо боротьби з піратством; залучення України до формування бойових тактичних груп ЄС; продовження співробітництва з європейськими оборонними інституціями; продовження політичного діалогу Україна - ЄС з питань нерозповсюдження засобів масового знищення, контролю над озброєннями та експортного контролю, а також боротьби з новими викликами та загрозами.

Крім того, з метою поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки передбачається: забезпечити участь у проведенні з ЄС неформального діалогу з реформування системи правосуддя; відповідно до Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” забезпечувати належне виконання рішень Європейського суду з прав людини проти України в частині індивідуальних та загальних підходів та, у разі необхідності, подавати в установленому порядку відповідні пропозиції; розробити проект державної цільової програми з реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України; забезпечити участь в підготовці пропозицій щодо реформування прокуратури відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів у рамках робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури; підготувати з урахуванням висновків Європейської комісії “За демократію через право” пропозицій щодо порядку добору суддів, вимог до віку і досвіду кандидатів, призначення та обрання суддів, а також ролі Вищої ради юстиції та порядку її формування.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо євроінтеграції України на 2013 рік.

Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського самміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя і ряду інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

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Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні зріс до 58,622 млрд грн

Обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у січні 2013 року проти аналогічного місяця минулого року (у порівняльних цінах) зріс на 14,2% і становив 58,622 млрд грн, зазначається у повідомленні Державної служби статистики України, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Водночас найбільше зростання відзначено у Запорізькій області – на 18,8%, до 2,83 млрд грн, в АР Крим – на 18%, до 2,23 млрд грн і у Вінницькій області – на 17,7%, до 1,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Оборот роздрібної торгівлі у 2012 році проти 2011 року (у порівняльних цінах) зріс на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Зростання обороту роздрібної торгівлі в Україні в січні 2012 року проти січня 2011 року становило 13,8%.

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Більше сотні IT-компаній України подали заявки на пільгове оподаткування - Міндоходів

Заяви для отримання свідоцтва суб'єкта індустрії програмної продукції, що дозволяє платити податок на прибуток в розмірі 5%, подали перші 136 IT-компаній по всій Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

У Міндоходів нагадали, що пільгова ставка податку на прибуток у розмірі 5% (замість 19%) діє з 1 січня 2013 року. «Фахівці міністерства сподіваються, що пільгове оподаткування сприятиме розвитку виробництва програмного забезпечення, і закликають всі компанії, що працюють у створенні «софту», звертатися до податкових органів із заявами про застосування пільги», - сказано в повідомленні Міндоходів.

У ньому ж вказується, що форми реєстраційної заяви та заяви про анулювання реєстрації розроблені та затверджені наказом Міністерства фінансів, ознайомитися з яким можна на веб-порталі Державної податкової служби www.sts.gov.ua, де також розміщені форми відповідних документів.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Україна увійшла до тридцятки провідних країн за IT-аутсорсингом (залучення персоналу в сфері інформаційних технологій), згідно з дослідженням аналітичного агентства Gartner.У лютому 2013 року уряд спільно з низкою народних депутатів ініціював введення стимулюючого режиму роботи для провідних IT-компаній України, що, на думку чиновників, має сприяти не тільки прямому розвитку галузі, легалізації підприємств, але і залученню інвестицій.

У державному бюджеті на 2013 рік передбачено, що надходження від податку на прибуток повинні становити 57,1 млрд грн. Водночас обсяг податкових пільг у бюджеті на 2013 рік становить 70,4 млрд грн.

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Затверджено нові показники якості інтернет-послуг

Наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 28.12.2012 № 803 (зареєстровано в Мін’юсті України 21 січня 2013 р. № 135/22667) затверджені показники якості послуг з передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівні. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної службі спеціального зв'язку і захисту інформації України (Держспецзв’язку).

Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації та призначений для застосування разом з іншими нормативними документами щодо якості телекомунікаційних послуг, а також з нормативно правовими актами, які визначають рівні показників якості телекомунікаційних послуг.

«Реалізація наказу сприятиме покращенню операторами і провайдерами телекомунікацій якості послуг з передачі даних і доступу до Інтернету, а споживачам дозволить одержувати послуги певної якості», - наголошується в повідомленні.

Наказом, зокрема визначено, що нормований час виконання заяви на підключення кінцевого устаткування споживачів до мережі передачі даних загального користування має становити не більш як 24 робочі дні (за наявності технічних можливостей). Відсоток заяв на підключення кінцевого устаткування споживачів до мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час (коефіцієнт своєчасності підключення) має становити не менш як 85%.

Наказом також визначено, що відсоток успішних реєстрацій в мережі (log-in) має становити не менш ніж 90%.

Нормований час реєстрації в мережі для послуг з передачі даних і доступу до Інтернету має становити не більш як 30 сек. Наказом встановлені показники, які характеризують повноцінність надання послуг. Зокрема нормований рівень швидкості передачі даних (для універсального доступу) має становити не менш як 56 кбіт/с, відсоток незадовільних з'єднань з певною швидкістю передачі даних для послуг передачі даних і доступу до Інтернету має становити не більш ніж 10%.

Наказом також встановлені показники, які характеризують якість обслуговування споживачів. Зокрема нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості має становити не більш як добу, відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час, має бути не менш як 65%, кількість заяв про пошкодження мережі загального доступу з розрахунку на одну лінію доступу за рік не має перевищувати 0,8 відсотка рахунків, на які були одержані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) і відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування не має перевищувати 1%.

Довідка УНІАН. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України є центральним органом виконавчої влади у складі Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України. Адміністрація є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сферах організації спеціального зв'язку і захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України.

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Загальна площа ям на дорогах України досягла 1,4 млн кв м

Загальна площа ям на автомобільних дорогах по всій Україні на сьогодні досягла 1,4 млн кв м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«У нас близько 1,4 млн кв м ям на дорогах по всій Україні. Зима була незвичайна, за цю зиму 26 разів температура переходила нульову позначку від плюса до мінуса, і це позначилося на руйнуванні дорожнього покриття», - сказав він.

За словами міністра, на сьогодні працюють 23 асфальтові заводи, найближчим часом «планується ввести ще в роботу понад 90 асфальтових заводів, які вироблятимуть необхідну кількість асфальту, щоб виконати поточний ремонт і прибрати ями».

В.Козак також зазначив, що зі 170 тис. км українських доріг тільки 2,5 тис. км відповідають світовим стандартам.

До того ж якість доріг залежить не тільки від якості дорожнього будівництва, а й від їх експлуатації.

«Ми повинні захищати наші дороги від варварського використання, а це і контроль за вантажними автомобілями, перевантаженнями, обмеження руху при високих температурах», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова КМДА Олександр Попов сьогодні заявив, що цього року столиця акцентуватиме увагу не на поточному ремонті доріг, а на їх капітальній реконструкції. Капітально відремонтувати планується близько 500 тис. кв м доріг, зокрема реконструювати проспект Перемоги.

Згідно зі звітом комунальної корпорації «Київавтодор», у 2012 році відремонтовано 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% необхідного обсягу. До того ж капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв м).

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«Укрспецекспорт» підписав контракт з Пакистаном на понад 50 млн дол.

Державний концерн «Укрспецекспорт» підписав контракт з представниками Пакистану на виготовлення і поставку до цієї країни 110 силових установок для танків на суму 50 млн дол., повідомили в прес-службі підприємства.

"Контракт розрахований на 4 роки і виконуватиметься на потужностях ДП «Завод імені Малишева». Його вартість перевищує 50 млн дол. США", - цитує прес-служба слова в.о. заступника генерального директора компанії Вадима Кожевникова, які він озвучив під час Міжнародної виставки IDEX-2013, яка проходить в Абу-Дабі (ОАЕ).

За його словами, силові установки харківського виробництва традиційно використовуються в країнах, де виготовляють сучасні бойові танки. Нині системні поставки здійснюються з України до Китаю і Пакистану.

"До Пакистану раніше вже відправлено понад 300 одиниць таких агрегатів для танка «Аль Халід", - зазначив В.Кожевников.

Він також висловив сподівання на укладення нових угод, оскільки «Укрспецекспорт» проводить переговори з низкою країн Близького Сходу.

Він зазначає, що українські виробники танкових двигунів здатні зайняти нішу на міжнародному ринку, враховуючи високі науково-виробничі потужності країни, недоступні для багатьох конкурентів.

«Свідченням цього є розробка українського танкового двигуна нового покоління 6ТД-3, представленого на об'єднаному стенді ДК «Укроборонпром» у рамках IDEX-2013. Його потужність на 300 кінських сил перевищує попередній і становить 1500 сил", - повідомили в прес-службі.

В.Кожевников вважає, що Україна здатна на рівних конкурувати з провідними світовими виробниками танкових двигунів.

Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року після Міжнародної військової виставки «IDEAS Pakistan 2012», де була представлена українська військова техніка, пакистанські військові виявили цікавість до новітніх українських танків «Оплот», серійний випуск яких здійснюється на державному підприємстві «Завод ім. Малишева» у Харкові.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Україна та Ірак підписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн дол. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків). Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Першу партію БТР-4 для Іраку виготовлено на виробничій базі КБ імені Морозова і в кількості 26 одиниць відправлено замовникові у квітні 2011 року, а другу в кількості 62 машини – у 2012 році.

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«Нафтогаз» у суді вимагає від «ГазУкраіна-Коммерс» майже 2,4 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає від приватної компанії «ГазУкраіна-Коммерс» (м. Сімферополь) повернення 2,396 млрд грн.

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з документом, 28 січня 2013 року Господарський суд Автономної Республіки Крим відкрив виробництво у справі про стягнення з компанії «ГазУкраіна-Коммерс» 2,396 млрд грн.

Розгляд справи було призначено судом на 12 лютого 2013 року, проте рішення на цей момент не опубліковано.

Як раніше повідомляв УНІАН, 20 грудня 2012 р. «Нафтогаз» звернувся до Господарського суду Автономної Республіки Крим з позовною заявою про стягнення з компанії «ГазУкраіна-Трейдінг» (м. Сімферополь) 118,86 млн грн, з яких 5,94 млн грн - заборгованість за поставлений природний газ, 35,416 млн грн - пеня за прострочення виконання грошового зобов'язання та 70,42 млн грн - штрафи.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Золото дешевшає на тлі пожвавлення світової економіки

Минулого тижня сталося фактично обвальне падіння цін на золото, яке відбувалося на тлі пожвавлення світової економіки.

Як повідомили УНІАН в українській компанії з управління активами «Кінто», у п'ятницю падіння цін на золото доходило до 2%, ціна знизилася нижче 1600 дол. за унцію, хоча потім дещо відіграла упущене і на закритті піднялася до 1610 дол. за унцію. «Загалом наразі золото виглядає слабо на тлі пожвавлення економічної активності в світі, низької інфляції і порівняного спокою в геополітичному плані», - зазначили в компанії.

У п'ятницю також стало відомо, що американський інвестор мільярдер Джорж Сорос скоротив наприкінці минулого року свої інвестиції в золото. На думку низки експертів, рішення Дж.Сороса може означати, що 12-річний період підвищення цін на золото добігає кінця.

Як повідомляв УНІАН, за даними організації World Gold Council (WGC), продаж золота в світі в натуральному виразі у 2012 році знизився, вперше за останні три роки, до 4,406 тис. тонн, що на 4% менше від показників 2011 року.

Довідка УНІАН. Низка аналітиків прогнозують значне подорожчання золота найближчими роками, яке може коштувати навіть кілька тисяч доларів за унцію, через знецінення паперових грошей, які масово друкують центральні банки для боротьби зі світовою фінансовою кризою.

Згідно з консенсус-прогнозом Bloomberg, до кінця 2013 року золото подорожчає до більш як 1,8 тис. дол. за унцію з нинішніх близько 1,6 тис. дол.

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