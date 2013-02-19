Росія включила Україну до плану інтеграції на пострадянському просторі

Росія має намір підключати Україну до поглиблених інтеграційних процесів на пострадянському просторі.

Як повідомили УНІАН у МЗС Росії, про це йдеться в Концепції зовнішньої політики Російської Федерації, затвердженій президентом Росії Володимиром Путіним.

«Росія будуватиме відносини з Україною як пріоритетним партнером у СНД, сприятиме її підключенню до поглиблених інтеграційних процесів», - йдеться в документі.

Наголошується, що Росія вважає пріоритетним завдання формування Євразійського економічного союзу, покликаного не лише максимально задіяти взаємовигідні господарські зв'язки на просторі СНД, а й стати визначальною у майбутньому країн Співдружності моделлю об'єднання, відкритої для інших держав. Наголошується, що пріоритетними напрямами російської зовнішньої політики є розвиток двостороннього і багатостороннього співробітництва з державами - учасницями СНД, подальше зміцнення СНД - основи поглиблення регіональної взаємодії її учасників, що мають не лише спільну історичну спадщину, а й великий потенціал інтеграції в різних сферах.

У Концепції йдеться, що Росія вибудовує дружні відносини з кожною з держав - учасниць СНД на основі рівноправ'я, взаємної вигоди, поваги і врахування інтересів один одного, прагнучи інтенсифікації інтеграційних процесів на терені Співдружності. З державами, які виявляють готовність до цього, розвиваються відносини стратегічного партнерства і союзництва.

Окрім цього, Росія має намір активно сприяти розвитку взаємодії держав - учасниць СНД у гуманітарній сфері на базі збереження і примноження спільної культурно-цивілізаційної спадщини, яка в умовах глобалізації є важливим ресурсом СНД загалом і кожної держави - учасниці Співдружності окремо. Особлива увага приділятиметься підтримці співвітчизників, що проживають у державах - учасницях СНД, узгодженню домовленостей про захист їх освітніх, мовних, соціальних, трудових, гуманітарних та інших прав і свобод.

Водночас, Росія нарощуватиме співпрацю з державами - учасницями СНД у сфері гарантування взаємної безпеки, включаючи спільну протидію загальним викликам і загрозам, насамперед міжнародному тероризму, екстремізму, незаконному обігу наркотиків, транснаціональній злочинності, незаконній міграції. Першорядними завданнями є нейтралізація зазначених погроз, що надходять з території Афганістану, недопущення дестабілізації обстановки в Центральній Азії та Закавказзі.

Як один з найважливіших елементів сучасної системи гарантування безпеки на пострадянському просторі Росія розглядає Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зберігається актуальність подальшої трансформації ОДКБ в універсальну міжнародну організацію, здатну протистояти сучасним викликам і загрозам в умовах дії посилення різнопланових глобальних і регіональних чинників у зоні відповідальності ОДКБ і прилеглих до неї районах.

У документі наголошується, що з цією метою Росія працюватиме над подальшою реалізацією потенціалу СНД, її зміцненням як впливової регіональної організації, форуму для багатостороннього політичного діалогу і механізму багатопланової співпраці в сферах економіки, гуманітарної взаємодії, боротьби з традиційними і новими викликами і загрозами.

Окрім цього, наголошується, Росія сприятиме практичній реалізації Договору про зону вільної торгівлі, покликаного якісно модернізувати нормативно-правову базу торговельно-економічної співпраці держав - учасниць СНД.

Також Росія продовжить грати активну роль у політико-дипломатичному врегулюванні конфліктів на терені СНД, зокрема братиме участь у пошуку шляхів врегулювання придністровської проблеми на основі поважання суверенітету, територіальної цілісності і нейтрального статусу Республіки Молдова при визначенні особливого статусу Придністров'я.

«Поважаючи право партнерів по Співдружності на вибудовування відносин з іншими міжнародними суб'єктами, Росія виступає за всеосяжне виконання державами - учасницями СНД узятих на себе зобов'язань у рамках регіональних інтеграційних структур з російською участю, забезпечення подальшого розвитку інтеграційних процесів і взаємовигідну співпрацю на терені СНД», - йдеться в документі.

Концепція є системою поглядів на базові принципи, пріоритетні напрями, цілі і завдання зовнішньополітичної діяльності Російської Федерації.

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