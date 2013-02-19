ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Євросоюз виставив Україні 11 умов» пише: комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле привіз до України список вимог не з 19, а з 11 пунктів...

http://delo.ua/ukraine/evrosojuz-vystavil-ukraine-11-uslovij-197597/

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Також «Дело» в публікації «Як ФОП перейти до іншої групи спрощенців протягом звітного року» пише: отримати податкову консультацію з актуальних питань можна, вдавшись до Єдиної бази податкових знань на офіційному сайті ДПСУ...

http://delo.ua/businessman/kak-fop-perejti-v-druguju-gruppu-uproschencev-na-protjazhenii-otchetno-197585/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Небагате меню», в якому пише: в Україні можуть подорожчати продукти харчування. Уряд готує проект постанови про звільнення від державного регулювання цілої низки продуктів, серед яких м'ясо, яйця і соняшникова олія. Фактично регулювати ціни тепер будуть тільки на найдешевшу продукцію...

http://www.kommersant.ua/doc/2130492

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гроші втрачають в ціні», в якому пише: ліквідність банківської системи настільки значна, що банки готові позичати один одному кошти «на ніч» всього під 1,8% річних. Незважаючи на те, що триваліші кредити - на один-три місяці - також подешевшали, приблизно до 6-12%, банкіри не поспішають знижувати ставки за своїми програмами кредитування. Учасникам ринку необхідні ще один-два місяці, щоб упевнитися в довгостроковості тренда здешевлення гривні, після чого вони відновлять підтримку надійних позичальників...

http://www.kommersant.ua/doc/2130633

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«Сегодня» в публікації «У Межигір'ї активно шукають сусідів президента за півтора мільйона» пише: на сайтах оголошень пропонують купити будинки з обробкою, меблями та всіма комунікаціями в районі Нових Петрівців...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Nedvizhimost-vokrug-Mezhigorya.html

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Також «Сегодня» в публікації «Київські будівлі можуть злетіти в повітря ланцюжком» пише: власники великих мереж столичних ресторанів часто не дотримуються містобудівного законодавства, а їх об'єкти будуються і реконструюються нерідко незаконно...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/vzletet-v-vozduh-po-cepochke.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі IT-індустрія "спробувала" пільги і чекає на вагоміші преференції пише: з початку року в Україні набули чинності відразу дві пільги для підприємств IT-сфери. Однак реально діє тільки скасування ПДВ, а ось майже чотириразове зниження ставки податку на прибуток, по суті, "зависло". Айтішники чекають суттєвіших преференцій, запевняючи, що державі від такого кроку буде тільки користь...

http://economics.unian.net/rus/news/157588-it-industriya-poprobovala-lgotyi-i-jdet-bolee-vesomyih-preferentsiy.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «У Росії продаватимуть горілку Вілле Хаапасало» пише: актор, що зіграв нетверезого фіна в «Особливостях національного полювання», капіталізує образ 18-річної давнини...

http://izvestia.ru/news/545160

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Також «Известия» в публікації «Мінрегіон побудує орендоване житло за 8 тис. рублів на місяць» пишуть: пілотні проекти будівництва будинків некомерційного найму запустять в Росії до кінця року...

http://izvestia.ru/news/545197

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«Ведомости» в публікації «Уряд ризикує втратити контроль над «Роснафтою» пишуть: у Росмайна немає акціонерної угоди з «Роснатофтогазом» про управління «Роснафтою» і «Газпромом»...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9243111/rosneft_na_doverii

(УНІАН)