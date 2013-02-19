МЗС: головним питанням брюссельського Саміту Україна-ЄС буде перспектива асоціації

Головним питанням порядку денного Саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Брюсселі 25 лютого, буде перспектива укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Серед головних питань порядку денного - перспективи укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та кроки, які сторони планують здійснити з метою її підписання на Вільнюському саміті «Східного партнерства» восени цього року”, - сказав він.

Є.Перебийніс повідомив, що українську делегацію на саміті представлятиме Президент України Віктор Янукович, європейську сторону — Президент Європейської ради Герман ван Ромпей та Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.

Під час саміту сторони підіб’ють підсумки співпраці між Україною і Європейським Союзом у 2012 році та окреслять пріоритетні напрямки взаємодії на поточний рік.

Українська сторона планує представити на саміті результати та плани на найближче майбутнє щодо впровадження комплексних політичних та соціально-економічних реформ, спрямованих на досягнення європейських стандартів в усіх сферах.

Лідери України та ЄС також планують обговорити перспективи поглиблення торговельно-економічного співробітництва, зокрема в контексті створення зони вільної торгівлі.

“Відповідно до домовленостей, досягнутих під час переговорів, створення зони вільної торгівлі може бути розпочато невдовзі після підписання Угоди про асоціацію шляхом тимчасового застосування відповідних її положень”, - сказав Є.Перебийніс.

Крім того, на саміті сторони обговорять питання поглиблення співпраці в енергетичній сфері, зокрема в рамках Енергетичного співтовариства, модернізацію української газотранспортної систем та надання Україні відповідної підтримки з боку міжнародних фінансових інституцій.

Учасники саміту також обговорять перспективи запровадження з боку ЄС безвізового режиму для громадян України. “У зв’язку з цим українська сторона має намір представити прогрес у виконанні Плану дій щодо лібералізації візового режиму та підтвердити досягнення більшості критеріїв, передбачених його першою, законодавчою фазою”, - сказав Є.Перебийніс.

За його словами, окрему увагу українська та європейська сторони приділить якнайшвидшому набуттю чинності підписаної в липні минулого року угоди про внесення змін до угоди між Україною і ЄС щодо спрощення оформлення віз.

Також на порядку денному саміту стоятимуть питання міжнародного та регіонального співробітництва. Сторони планують обговорити можливі параметри взаємодії в контексті реалізації пріоритетів українського головування в ОБСЄ.

Крім того, під час саміту планується підписання низки угод, проте Є.Перебийніс не уточнив, які саме документи будуть підписані, зазначивши, що переговори з цих питань ще тривають.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС заявили про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію в кінці 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували справжній документ. В даний час завершується технічна робота з підготовки документа до підписання.

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