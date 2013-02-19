Анонс на 20 лютого

20.02.2013 Янукович з робочим візитом відвідає Польщу В УНІАН прес-конференція щодо звернення журналіста Сергія Лещенка до Європейського суду з прав людини Круглий стіл про заходи щодо екологізації галузей економіки

* 20-21 лютого Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Республіки Польща. * Засідання Кабінету міністрів. Заплановано брифінги міністра соціальної політики Наталії Королевської, міністра закордонних справ Леоніда Кожари, міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. * Прес-конференція з нагоди Всесвітнього дня соціальної справедливості на тему: «Діяльність столичної служби зайнятості з надання послуг соціально незахищеним киянам». * 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена зверненню журналіста Сергія Лещенка до Європейського суду з прав людини. * Прес-конференція на тему: «Майбутнє ВПК і військово-промислового суверенітету України». * Засідання Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. * Засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. * Круглий стіл, присвячений обговоренню ефективних заходів, спрямованих на екологізацію всіх галузей економіки. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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