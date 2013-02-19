ТОП-10 (19 лютого)

В Україні спад промвиробництва у січні 2013 року до січня 2012 року становив 3,2%

Кабмін дозволив приватизацію шести обленерго

Мінфін у лютому виплатив 634,1 млн дол. за зобов'язаннями перед МВФ

Прокуратура вимагає від МАУ сплатити 18,6 млн грн боргу на користь ДП "Антонов"

Росія включила Україну до плану інтеграції на пострадянському просторі

Українські компанії у першому півріччі здійснять 4-5 корпоративних випусків єврооблігацій

Білорусь може виставити на приватизацію свою ділянку нафтопроводу «Дружба»

Янукович доручив Кабміну прискорити виконання Програми економічних реформ

Мінфін залучив 126,77 млн дол. на ОВДП-аукціоні 19 лютого

Січневий спад виробництва в Україні говорить про наближення рецесії - експерт

***

В Україні спад промвиробництва у січні 2013 року до січня 2012 року становив 3,2%

В Україні спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, за перший місяць 2013 року порівняно з груднем 2012 року спад промислового виробництва становив 11,1%. Для порівняння: у січні 2012 року до січня 2011 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,8%.

За даними Держстату, в січні (до січня 2011 року) зростання зафіксоване у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 9,5%, виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармпрепаратів - на 42,1%, виробництві комп'ютерів, електронної і оптичної продукції - в 2,3 разу.

В цілому, в січні 2013 року проти січня 2012 року більшість галузей показали спад, при цьому найбільший спад обсягів виробництва зафіксований у виробництві оптичного устаткування - на 42,3%, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 26,6%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції - на 19,9%. У видобувній промисловості спад становив 1,9%, у переробній промисловості - 4,5%, у металургійному виробництві - 8,6%, у машинобудуванні - 7,8%.

Також повідомляється, що в січні 2013 року проти січня 2012 року в розподілі води, газу і електроенергії зафіксовано спад 1%, проти грудня 2012 року - 2,7%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промвиробництва у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво України зросло на 7,6%.

***

Кабмін дозволив приватизацію шести обленерго

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням дозволив приватизацію державних пакетів акцій шести обленерго на конкурентній основі, йдеться в повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Мова йде про приватизацію державних пакетів акцій «Хмельницькобленерго», «Миколаївобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго» і «Черкасиобленерго».

Згідно з повідомленням, урядове розпорядження «Про приватизацію об'єктів паливно-енергетичного комплексу» ухвалили в понеділок, 18 лютого, на виконання Національного плану дій на 2012 рік з виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

«Розпорядження дає можливість ухвалити рішення про приватизацію шести об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Зокрема це стосується акцій АТ «Хмельницькобленерго», АТ «Миколаївобленерго», АТ «Тернопільобленерго», АТ «Запоріжжяобленерго», АК «Харківобленерго», АТ «Черкасиобленерго». Рішення уряду дасть змогу приватизувати державні пакети акцій цих підприємств на конкурентних засадах і забезпечити надходження коштів до державного бюджету України», - сказано в повідомленні Департаменту інформації КМУ.

У ньому ж зазначається, що приватизація пакетів акцій енергопостачальних підприємств забезпечить залучення в енергетичну галузь коштів приватних інвесторів, що дасть змогу здійснити реконструкцію і оновлення устаткування підприємств. Як наслідок, це повинно гарантувати стабільну роботу Об'єднаної енергетичної системи України.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха заявляв, що Україна планує завершити приватизацію підприємств теплової генерації та обленерго до кінця 2013 року.

***

Мінфін у лютому виплатив 634,1 млн дол. за зобов'язаннями перед МВФ

У лютому 2013 року Міністерство фінансів України здійснило перше цього року погашення й сплату відсотків за зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом (за програмою stand-by 2008-2009 рр.), повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, загальна сума платежу становила 413,75 СПЗ (спеціальні права запозичення), або 634,1 млн дол. США, або 5 млрд 068,6 млн грн (за курсом НБУ).

Також зазначається, що зазначені витрати з погашення й обслуговування державного боргу передбачені Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік».

За інформацією Мінфіну, наступний платіж за зобов'язаннями перед МВФ припадає на травень.

Довідка УНІАН. Восени 2008 року Україна і МВФ схвалили програму співробітництва stand-by. Графік вибірки коштів Україною був розрахований на два роки із загальним обсягом 11 млрд СПЗ (близько 16,4 млрд дол.). Після узгодження параметрів програми 3 млрд СПЗ було зараховано до золотовалютних резервів Національного банку України.

У рамках цієї програми stand-by Україна отримала три транші загальним обсягом 7 млрд СПЗ (10,6 млрд дол.). Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд дол. і третій транш у повному обсязі були спрямовані безпосередньо до Державного бюджету України.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили нову програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. із метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту stand-by обсягом 10 млрд СПЗ (близько 15,4 млрд дол.).

***

Прокуратура вимагає від МАУ сплатити 18,6 млн грн боргу на користь ДП "Антонов"

Прокуратура в суді вимагає від авіакомпанії МАУ сплатити 18,6 млн грн боргу перед підприємством «Антонов».

Про це повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури з посиланням на прес-службу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Згідно з повідомленням, 18 лютого прокуратура Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері заявила позов до Господарського суду Києва щодо стягнення заборгованості у розмірі 18,6 млн грн з приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» на користь держави в особі Міністерства промислової політики України та Державного підприємства «Антонов».

Як пояснюють у прокуратурі, борг виник у результаті несплати за авіаційні перевезення, що виконані літаками Державного підприємства «Антонов» у період з січня по грудень 2012 року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ має 19 літаків Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць та ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Державне підприємство «Антонов» створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створене в 1946 році) було перейменовано в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основними підрозділами ДП «Антонов» є дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективних і експериментальних досліджень, сертифікації, супроводу серійного виробництва і експлуатації; дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки; льотно-випробувальна і доводочна база, призначена для проведення льотних випробувань, доопрацювання та сертифікації літаків, а також для навчання льотного та технічного персоналу; служби провідних фахівців по проектам.

До складу ДП «Антонов» також входять авіатранспортний підрозділ - Національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку різних вантажів по всьому світу, і філіал «Серійний завод «Антонов», де налагоджене серійне виробництво літаків «Антонов».

***

Росія включила Україну до плану інтеграції на пострадянському просторі

Росія має намір підключати Україну до поглиблених інтеграційних процесів на пострадянському просторі.

Як повідомили УНІАН у МЗС Росії, про це йдеться в Концепції зовнішньої політики Російської Федерації, затвердженій президентом Росії Володимиром Путіним.

«Росія будуватиме відносини з Україною як пріоритетним партнером у СНД, сприятиме її підключенню до поглиблених інтеграційних процесів», - йдеться в документі.

Наголошується, що Росія вважає пріоритетним завдання формування Євразійського економічного союзу, покликаного не лише максимально задіяти взаємовигідні господарські зв'язки на просторі СНД, а й стати визначальною у майбутньому країн Співдружності моделлю об'єднання, відкритої для інших держав. Наголошується, що пріоритетними напрямами російської зовнішньої політики є розвиток двостороннього і багатостороннього співробітництва з державами - учасницями СНД, подальше зміцнення СНД - основи поглиблення регіональної взаємодії її учасників, що мають не лише спільну історичну спадщину, а й великий потенціал інтеграції в різних сферах.

У Концепції йдеться, що Росія вибудовує дружні відносини з кожною з держав - учасниць СНД на основі рівноправ'я, взаємної вигоди, поваги і врахування інтересів один одного, прагнучи інтенсифікації інтеграційних процесів на терені Співдружності. З державами, які виявляють готовність до цього, розвиваються відносини стратегічного партнерства і союзництва.

Окрім цього, Росія має намір активно сприяти розвитку взаємодії держав - учасниць СНД у гуманітарній сфері на базі збереження і примноження спільної культурно-цивілізаційної спадщини, яка в умовах глобалізації є важливим ресурсом СНД загалом і кожної держави - учасниці Співдружності окремо. Особлива увага приділятиметься підтримці співвітчизників, що проживають у державах - учасницях СНД, узгодженню домовленостей про захист їх освітніх, мовних, соціальних, трудових, гуманітарних та інших прав і свобод.

Водночас, Росія нарощуватиме співпрацю з державами - учасницями СНД у сфері гарантування взаємної безпеки, включаючи спільну протидію загальним викликам і загрозам, насамперед міжнародному тероризму, екстремізму, незаконному обігу наркотиків, транснаціональній злочинності, незаконній міграції. Першорядними завданнями є нейтралізація зазначених погроз, що надходять з території Афганістану, недопущення дестабілізації обстановки в Центральній Азії та Закавказзі.

Як один з найважливіших елементів сучасної системи гарантування безпеки на пострадянському просторі Росія розглядає Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зберігається актуальність подальшої трансформації ОДКБ в універсальну міжнародну організацію, здатну протистояти сучасним викликам і загрозам в умовах дії посилення різнопланових глобальних і регіональних чинників у зоні відповідальності ОДКБ і прилеглих до неї районах.

У документі наголошується, що з цією метою Росія працюватиме над подальшою реалізацією потенціалу СНД, її зміцненням як впливової регіональної організації, форуму для багатостороннього політичного діалогу і механізму багатопланової співпраці в сферах економіки, гуманітарної взаємодії, боротьби з традиційними і новими викликами і загрозами.

Окрім цього, наголошується, Росія сприятиме практичній реалізації Договору про зону вільної торгівлі, покликаного якісно модернізувати нормативно-правову базу торговельно-економічної співпраці держав - учасниць СНД.

Також Росія продовжить грати активну роль у політико-дипломатичному врегулюванні конфліктів на терені СНД, зокрема братиме участь у пошуку шляхів врегулювання придністровської проблеми на основі поважання суверенітету, територіальної цілісності і нейтрального статусу Республіки Молдова при визначенні особливого статусу Придністров'я.

«Поважаючи право партнерів по Співдружності на вибудовування відносин з іншими міжнародними суб'єктами, Росія виступає за всеосяжне виконання державами - учасницями СНД узятих на себе зобов'язань у рамках регіональних інтеграційних структур з російською участю, забезпечення подальшого розвитку інтеграційних процесів і взаємовигідну співпрацю на терені СНД», - йдеться в документі.

Концепція є системою поглядів на базові принципи, пріоритетні напрями, цілі і завдання зовнішньополітичної діяльності Російської Федерації.

***

Українські компанії у першому півріччі здійснять 4-5 корпоративних випусків єврооблігацій

У першому півріччі 2013 р. можна чекати 4-5 корпоративних випусків єврооблігацій, повідомили у прес-службі інвестиційної компанії Dragon Capital з посиланням на генерального директора компанії Томаша Фіалу.

«У першому півріччі буде кілька - чотири-п'ять корпоративних випусків єврооблігацій, причому у хороших обсягах та за хорошим ставками, близько 8% у доларах», - зазначив Т.Фіала.

Він також повідомив, що «у найкращому разі» одне ІPO української компанії «до літа буде», за умови, що світова економіка і далі розвиватиметься так, як протягом останнього року. Позитивним сигналом для проведення розміщень, на думку Т.Фіали, може стати відновлення Україною співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, з 29 січня по 12 лютого в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду.

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсязі 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд доларів).

***

Білорусь може виставити на приватизацію свою ділянку нафтопроводу «Дружба»

Керівник білоруського держкомітету з майна Георгій Кузнєцов заявив у вівторок, 19 лютого, про доцільність приватизації ділянки, що належить Білорусі, нафтопроводу «Дружба».

«Я вважаю, що все, що лежить у землі, у нашій землі, має працювати, має бути завантажено на повну потужність, щоб був хороший транзит і держава отримувала прибуток», - сказав чиновник, зазначивши, що південна гілка "Дружби" наразі завантажена не повністю, а по північній гілці транзит нафти взагалі не здійснюється.

«Все повинно приносити віддачу, - підкреслив Кузнецов. - Який сенс в мертвому залізі?».

Нафтопровід «Дружба» починається у Татарстані, проходить через регіони Росії до білоруського Мозиря, де розділяється на дві гілки: південну (йде через Україну в Чехію, Словаччину та Угорщину) і північну (йде до Польщі і Німеччини). Раніше північною гілкою називався відрізок труби, що йшов до Литви і Латвії, але після аварії в 2006 році прокачування в країни Балтії повністю припинено. Загальна потужність нафтопроводу - 66,5 млн тонн нафти на рік, зараз прокачується близько 33 млн тонн.

На початку минулого року перший віце-прем'єр уряду Білорусі Володимир Семашко говорив, що наразі ця тема не опрацьовується, але це питання часу. Покупці можуть бути різні, не тільки російські, переконував чиновник.

У будь-якому разі, без участі Семашка питання приватизації білоруської ділянки «Дружби» розглядатися не буде, упевнений аналітик білоруського агентства «Експоінфо» Антон Платов, передає Газета.RU.

У «Транснафті» заявили, що не зацікавлені в придбанні білоруської труби. «Ми точно не знаємо, який стан труб, за винятком того, що стан північної гілки дуже поганий, оскільки після припинення поставок труби не обслуговувалися, - розповідає представник нафтопровідної монополії Ігор Дьомін. - Також хочеться відзначити, що Кузнєцов сам говорив про «мертве залізо». Мертве залізо нам не потрібно».

Довідка УНІАН. Нафтопровід "Дружба" був введений в експлуатацію у 1994 році, а через 10 років після цього був прокладений паралельний трубопровід більшого діаметру "Дружба-2". Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

***

Янукович доручив Кабміну прискорити виконання Програми економічних реформ

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів прискорити виконання та поліпшити стан реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Глава держави, зокрема, доручив прем’єр-міністру прискорити внесення на розгляд Верховної Ради законопроектів, підготовлених на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Президент також доручив уряду забезпечити у проекті змін до Державного бюджету на 2013 рік першочергове фінансування видатків на виконання Закону «Про екстрену медичну допомогу», насамперед щодо підвищення рівня оплати праці медпрацівників системи екстреної медичної допомоги, реалізації другого етапу національного проекту «Вчасна допомога» - утворення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта та поступового оновлення автопарку центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У контексті внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік» В.Янукович доручив забезпечити реформування сфери надання адміністративних послуг, зокрема створення центрів надання адміністративних послуг та забезпечення функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

У дорученні Президента також йдеться про необхідність розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд парламенту законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до суб'єктів господарювання заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг) відповідно до постанови адміністративного суду.

Окрему увагу В.Янукович звернув на важливість вжиття дієвих заходів для поліпшення умов ведення бізнесу та забезпечення входження України у 2013 році у першу сотню держав за рейтингом Світового банку «Doing Business».

У дорученні також йдеться про те, що уряд повинен здійснити аналіз стану реалізації чинних програм міжнародної технічної та фінансової допомоги та вжити за результатами проведеного аналізу заходів щодо підвищення ефективності використання такої допомоги.

Кабінет Міністрів також повинен удосконалити систему надання адміністративних послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів, для чого, зокрема повинен забезпечити реалізацію пілотного проекту зі створення в місті Києві центру Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ з надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів. Уряду необхідно вирішити питання щодо підключення всіх реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та щодо користування даними зазначених реєстрів на безоплатній основі. У дорученні глави держави йдеться про необхідність вжиття заходів щодо поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ.

***

Мінфін залучив 126,77 млн дол. на ОВДП-аукціоні 19 лютого

Міністерство фінансів України у вівторок, 19 лютого, залучило до державного бюджету 126,77 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін задовольнив 10 із 11 заявок, поданих на придбання 2-річних валютних держпаперів, водночас дохідність була знижена до 8,07% (проти 8,1% на аукціоні 12 лютого).

Водночас міністерство залишило незадоволеними 5 заявок (на суму 165 млн грн) на гривневі папери з терміном погашення 20 листопада 2013 року і 4 заявки (на суму 7,53 млн дол.) на валютні 3-річні держпапери.

Гривневі ОВДП з терміном обігу 5 і 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 12 лютого залучив до держбюджету 92,013 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Мінфін у лютому 2013 року планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП.

Згідно з графіком на поточний місяць, ОВДП-аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 лютого.

Довідка УНІАН. Станом на 19 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 199,869 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 116,869 млрд грн, у власності банків - 69,284 млрд грн, нерезидентів - 4,928 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

***

Січневий спад виробництва в Україні говорить про наближення рецесії - експерт

Спад виробництва у січні з урахуванням негативних темпів зростання у другій половині минулого року говорить про наближення рецесії.

Таку думку УНІАН висловив начальник відділу аналізу і досліджень "Райффайзен Банку Аваль" Дмитро Сологуб.

За словами експерта, основними причинами спаду виробництва є несприятлива ситуація в світовій економіці, що стримує попит на український експорт (продукцію металургії, машинобудування, хімічної промисловості) і глибокий спад (на 20-30%) в нафтопереробній промисловості, що пов'язано з практично повною зупинкою вітчизняних нафтопереробних потужностей через їхню технічну відсталість і неконкурентоспроможність. «Враховуючи те, що зовнішній попит залишиться слабким в першій половині 2013 року, ми не очікуємо прискорення динаміки виробництва найближчим часом. В результаті темп зростання промвиробництва і темп зростання ВВП у цьому році можуть не перевищити 1-2%, причому за менш сприятливого розвитку подій у світовій економіці не можна виключати і від'ємних темпів зростання», - сказав Д.Сологуб.

Інший експерт - начальник відділу стратегічного планування «Укрсоцбанку» (ТМ UniCreditBank) Агшин Мірзазаде також вважає, що відновлення світової економіки відбувається повільними темпами. «Внутрішній ринок не забезпечує промисловість необхідним попитом і, найімовірніше, дана негативна тенденція триватиме до середини 2 кварталу цього року. Після чого настане повільне відновлення, яке за підсумками року має вивести показник зростання промисловості у невеликий плюс (близько 1%-2%)», - сказав А.Мірзазаде.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%.

У грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року спад становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%. У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні виросло на 7,6%.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН