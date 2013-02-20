Янукович їде до Польщі на запрошення Коморовського. Програма візиту

20-21 лютого Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Республіки Польща (місто Вісла) на запрошення Президента Польщі Броніслава Коморовського.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, у рамках візиту відбудуться українсько-польські переговори на найвищому рівні, а також тристороння зустріч В.Януковича з Президентом Польщі Б.Коморовським та Президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем.

Під час переговорів пріоритетну увагу буде приділено темі європейської інтеграції України, передусім підготовці до Саміту Україна - ЄС та укладенню Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

На порядку денному також питання активізації співпраці у регіональних форматах у Центрально-Східній Європі, зокрема, участі України у спільних заходах країн «Вишеградської четвірки».

Крім цього, передбачається обговорити тематику транскордонної взаємодії, поглиблення торговельно-економічного співробітництва, співпраці у сферах енергетики і транспорту, розвитку культурно-гуманітарних зв’язків.