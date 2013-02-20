ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «АрселорМіттал Кривий Ріг» оголосив про звільнення понад тисячі працівників» пише: два етапи програми добровільного звільнення затверджені наказом підприємства. Умови проведення програми поширюються на працівників, які мають щонайменше три роки стажу роботи в компанії...

http://delo.ua/business/arselormittal-krivoj-rog-objavil-ob-uvolnenii-bolee-tysjachi-ra-197691/

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Також «Дело» у публікації «Фінансові підсумки дня: МВФ отримав від України перший у 2013-му платіж, а промвиробництво падає» подає основні економічні події за 19 лютого...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-mvf-poluchil-ot-ukrainy-pervyj-v-2013-om-pl-197675/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Усе в сталі», у якому пише: часткове відновлення зовнішнього попиту на метал, а також збільшення внутрішнього ринку споживчих товарів дозволили українській промисловості вдвічі скоротити темпи спаду виробництва у січні - до 3,2%. Це позитивний сигнал для економіки, наголошують експерти, оскільки говорить про те, що вже до березня її рецесія може завершитися...

http://www.kommersant.ua/doc/2131271

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Андрій Стасевський: на початку березня ми хочемо вдатися до крайніх заходів» подає інтерв'ю глави Нацкомфінпослуг, який розповів про проблеми регулювання фінансового ринку...

http://www.kommersant.ua/doc/2131404

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«Сегодня» у публікації «Польща хоче від України реформ» пише: сьогодні ввечері Віктор Янукович вилітає до Польщі для бесіди з президентом республіки. Цей візит буде третьою закордонною поїздкою президента протягом лютого, причому майже одразу за нею буде і четверта - 25-го він братиме участь у саміті Україна-ЄС в Брюсселі. Два майбутні візити пов'язані між собою...

http://www.segodnya.ua/politics/power/Polsha-hochet-ot-Ukrainy-reform.html

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Також «Сегодня» у публікації «В Україні пропонують мітити бензин» пише: з 2014 року всі бензини повинні мати у своєму складі 5% біоетанолу. Депутат пропонує продавати і чистий А-95...

http://www.segodnya.ua/economics/transport/V-Ukraine-predlagayut-metit-benzin-.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Російські шахтарі звинуватили екс-генпрокурора України у рейдерстві» пише: керівництво кемеровського виробничого холдингу «Зарічна» просить захисту у генпрокурора Юрія Чайки від його колишнього українського колеги Геннадія Васильєва...

http://izvestia.ru/news/545214

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Також «Известия» у публікації «Нелегальні мігранти просять Путіна про амністію» пишуть: у Федерації мігрантів Росії вважають, що рішення принесе бюджету додаткові мільярди...

http://izvestia.ru/news/545280

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«Ведомости» у публікації «ЦБ: більше половини тіньових операцій може контролювати одна група осіб» пишуть: лише у минулому році на закордонні рахунки з Росії незаконно переведено 49 млрд доларів, а бюджет недоотримав близько 600 млрд рублів...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/9292521/ottok_pod_kontrolem

(УНІАН)