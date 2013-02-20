Засідання ВР знову не відкрилося - опозиція продовжує блокувати трибуну

Засідання Верховної Ради сьогодні не відкрилося, опозиція продовжує блокувати трибуну парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі ВР перебуваються народні депутати з усіх фракцій парламенту. Трибуну блокують депутати із фракції «Батьківщина», а президію парламенту - депутати із фракції «УДАР». Депутати із фракції «Свобода» частково перебувають на своїх робочих місцях, а частина - неподалік від трибуни. Зараз проходять консультації лідерів фракцій у голови Верховної Ради України Володимира Рибака.

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