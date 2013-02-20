Уряд Болгарії пішло у відставку через масові акції протесту
11:32, 20 лютого 2013Різне
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Уряд Болгарії пішов у відставку.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», це пов'язано з масовими акціями протесту після підвищення цін на електрику і опалення.
«Я не хочу брати участь у роботі уряду в умовах, коли поліція б'є народ», - заявив у парламенті прем'єр-міністр Бойко Борисов.
Напередодні в Софії акції протесту вилилися у зіткнення з силами правопорядку. З обох боків є постраждалі.
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