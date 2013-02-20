Богатирьова запевняє, що проблем з імпортними ліками не буде

Міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова обіцяє, що проблем з купівлею іноземних ліків після набуття чинності з 1 березня законом щодо їхнього обов'язкового ліцензування в Україні не буде.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, про це вона сказала під час "гарячої лінії" з читачами газети "Комсомольская правда в Украине".

Р.Богатирьова повідомила, що з 1 березня по 1 грудня 2013 року діятиме заявний принцип для отримання документів на право ввезення імпортних препаратів в Україну, який запобігатиме виникненню перешкод для ввезення імпортних ліків в Україну і не дасть підстав для підвищення цін на них.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення про те, що з 1 березня 2013 року буде діяти заявний принцип для отримання документів на право ввезення імпортних препаратів в Україну. Тому ми не очікуємо підвищення цін та будь-яких перешкод при перетині кордону імпортних ліків", - сказала вона, додавши, що такий принцип буде діяти до 1 грудня нинішнього року.

"Одночасно ми будемо працювати над тим, щоб умови отримання ліцензій на імпорт були прозорі і заздалегідь відомі учасникам фармацевтичного ринку, для того, аби учасники ринку могли заздалегідь провести всі необхідні процедури для отримання доступу на ринок України. Всі процедури, які держава буде пропонувати пройти імпортерам перед затвердженням, будуть обговорені з громадськістю, і я думаю, що потрясінь на ринку фармацевтичних препаратів не буде", - зауважила Р.Богатирьова.

Не буде в Україні проблем і з ліками, необхідними, зокрема, дітям з рідкісними захворюваннями, запевнила міністр і наголосила, що держава забезпечила стовідсоткове фінансування лікування рідкісних захворювань у дітей в 2013 році.

"У цьому році на забезпечення медикаментозного лікування рідкісних форм захворювань, які зустрічаються у новонароджених дітей, держава виділила стовідсоткове фінансування", - повідомила вона.

"У нас є графік проведення тендерних закупівель, і в цьому році ми їх почали як ніколи рано, для того, щоб протягом року не було проблем із забезпеченням цих діток медикаментами", - додала Р.Богатирьова.

За словами міністра, держава стикається з несподіваними проблемами при просуванні проектів, покликаних забезпечити доступ до ліків людям з невеликим достатком. "Ми розробили соціальну рекламу пілотного проекту із зниження цін на ліки для лікування гіпертонічної хвороби (коли держава пішла на те, щоб застосувати принцип реімбурсації - часткової компенсації вартості медичних препаратів). Це робилося з метою збільшення кількості людей, які прийдуть до лікаря, отримають рекомендацію, куплять медичний препарат, а держава відшкодує їм частину вартості ліків. Але нам з великими перешкодами вдалося цю рекламу розмістити", - сказала вона.

Водночас Р.Богатирьова зауважила, що даний проект продовжений і в нинішньому році: "Держава виділила ще 191 млн грн для часткового відшкодування громадянам вартості препаратів для лікування гіпертонічної хвороби".

Як повідомлялося, 12 лютого кілька сотень представників пацієнтських організацій, лікарів і громадських активістів передали в Адміністрацію Президента лист з проханням скасувати закон про обов'язкове ліцензування імпорту ліків в Україні.

Документ, ухвалений парламентом влітку, набуває чинності 1 березня і стосуватиметься близько 8 тисяч найменувань ліків, які ввозять на територію України.

Пацієнтські організації вважають, що режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків.