Кожара розраховує підписати чотири документи на саміті Україна-ЄС

Україна розраховує за підсумками саміту Україна - Європейський Союз, який пройде на 25 лютого в Брюсселі, підписати чотири документи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

"На сьогодні передбачається підписання чотирьох документів за результатами саміту", - сказав Л.Кожара.

Він наголосивив, що Україна розраховує підписати Спільну заяву за результатами саміту і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС на суму понад 600 млн. євро.

Також міністр повідомив, що сподівається на підписання Меморандуму про початок діалогу між Україною і ЄС з питань бізнес-клімату і підписання 7-го спільного звіту щодо виконання Меморандуму між Україною і ЄС із взаєморозуміння і співпраці в енергетичній сфері.

Нагадаємо, МЗС України заявляло, що головним питанням порядку денного брюссельського саміту Україна-ЄС буде перспектива укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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