Анонс на 21 лютого

* Відбудеться IV Міжнародна конференція «Комерційне плодоовочівництво в Україні - 2013». Організатори: Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агентство «AgriEvent». Учасники: заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр Сень, президент УКАБ Алекс Ліссітса, радник правління Credit Agricole Bank Жан-Жак Ерве, менеджер із закупок відділу свіжих овочів і фруктів, МЕТРО Кеш енд Керрі Україна Валентина Гілко, директор ТОВ «Брусвяна» Ліліана Дмитрієва, зам. директора ТОВ «Буковинський сад» Корпорація «Сварог Вест Груп» Ярослав Федоришин, консультант з ягідних культур ТОВ «Фруктовий проект» Джеремі Дарбі та ін.

* Відбудеться брифінг заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги.

* Відбудеться пленарне засідання XI сесії Київради VI скликання.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться відкриття міжнародної науково-практичної конференції з розвитку зеленого господарства у великому місті. У конференції також візьмуть участь провідні експерти з країн Прибалтики, Голландії, Чехії, Вірменії, Китаю, Росії та Казахстану. Відбудеться брифінг за участю першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака, гендиректора КО «Київзеленбуд» Михайла Царенка, радника з сільського господарства посольства Нідерландів в Україні Еверта Яна Краенбірка і професора PUM Королівства Нідерландів Роллі Де Верда.

* Круглий стіл з питань захисту житлових та майнових прав дітей. Планується обговорити системні порушення майнових та житлових прав дітей, виявлення органами прокуратури України, питання забезпечення прав неповнолітніх при зверненні стягнення на майно боржника, питання збереження та захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; стану підготовки програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення житлових прав дитини в разі зміни місця проживання батьків; участі органу опіки та піклування під час прийняття рішень про відчуження житла, що належить дитині на праві власності або праві користування (іпотека, конфіскація майна батьків і т. і.).

* Круглий стіл на тему: «Які шанси України укласти Угоду про асоціацію з ЄС у 2013 році?» Учасники: Ентоні Т.Салвія, Валерій Мунтіян (участь утверджується), Андрій Єрмолаєв, Михайло Погребинський, Максим Михайленко, Дмитро Видрін та ін. Питання до обговорення: Які шанси уряду виконати свої зобов'язання перед ЄС в намічені терміни? (Включаючи питання Тимошенко). Які реформи найбільш пріоритетні і які кроки має зробити уряд для їх впровадження? Чи є угода про асоціацію вигідною для України? Які вигоди отримає ЄС від угоди? Чи буде реакція Кремля на події навколо діалогу України-ЄС і якщо буде, то яка? Які альтернативи угоди про асоціацію є в України, Митний союз або свій шлях?

* Прес-конференція Європейської Бізнес Асоціації на тему: "Кризова ситуація: Ліцензування імпорту. Блокада ввезення лікарських засобів до України". Учасники: член правління Комітету ЄБА з охорони здоров'я Кшиштоф Сідлецький; співголова Комітету з питань охорони здоров'я Американської торговельної палати в Україні Борис Даневич; голова Ради директорів Асоціації виробників інноваційних препаратів APRаD Віталій Гордієнко; виконавчий директор Асоціації виробників інноваційних препаратів APRаD Юрій Савко; виконавчий директор Асоціації дистриб'юторів "Фармукраїна" Денис Шевченко; виконавчий директор Комітету ЄБА з охорони здоров'я Наталія Сергієнко.

* Круглий стіл на тему: "Утилізація боєприпасів в Україні: хто гарантує безпеку українцям?" Запрошені: Сергій Каплін, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони; Володимир Охрамович, замдиректора Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів МО України; Василь Литвинчук, керівник Агентства з матеріально-технічного забезпечення НАТО в Україні; Герхард Хагнер, військовий аташе Посольства Німеччини в Україні, Андрій Борисов, старший консультант Секретаріату Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони та ін.

* У рамках V Міжнародної конференції Українського форуму благодійників "Благодійність: підзвітно, прозоро, публічно" відбудеться круглий стіл на тему: "Новий закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації": які зміни очікують сектор?" Учасники круглого столу обговорять: Нові стандарти управління та прозорості діяльності благодійних організацій. Як тепер можна проконтролювати цільове використання благодійної допомоги? Нові можливості для залучення ресурсів на благодійну діяльність.

* Відбудеться презентація першого в Україні мобільного додатку для майбутніх мам «Моя Зірочка». Додаток створено в рамках нової соціальної програми «Мобільне здоров'я від «Київстар». Учасники: Тетяна Пецько, менеджер програм соціальної відповідальності «Київстар», Олег Данилків, зав. відділом амбулаторної допомоги № 1 клініки ISIDA; Ольга Черепанова, директор діджитал видавництва «Глоуберрі Букс».

* У Клубі Кабінету Міністрів України відбудеться обговорення Закону України "Про внутрішню торгівлю". Учасники: Сергій Потімков, заступник глави фонду Держмайна України, Юрій Аксентьєв, заступник керівника Секретаріта Кабінету Міністрів України, Юрій Павленко, заступник міністра економічної торгівлі та розвитку. Серед спікерів - голова асоціації Союз Захисту Підприємців Сергій Доротич, співголова Координаційної ради з питань малого та середнього бізнесу Володимир Левін, Оксана Продан, представники великих ринків (Троєщинський, Сімка, Барабашова і т. д.).

* Круглий стіл на тему: "Перспективи захисту банківських депозитів: чи може український вкладник бути спокійний за свої заощадження?" Питання: стан депозитного портфеля українських банків; надійність українських банків - як змінюється ситуація; ефективність дій держорганів з підвищення надійності фінансових установ; виплати вкладів через Фонд гарантування вкладів фізосіб.

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