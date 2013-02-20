ТОП-10 (20 лютого)

Відновлення поставок туркменського газу можливе вже цього року - Ставицький

Україна сподівається купувати туркменський газ за ціною менше 280 дол.

Кабмін дозволив продаж контрольного пакету акцій «Донбасенерго»

Фонд держмайна готує до продажу 75% акцій «Волиньобленерго»

Україна може ввести мита на імпорт нафтопродуктів

Ferrexpo відмовилася від випуску євробондів

Прибуток українських банків у січні скоротився на 11%

Роботи на об'єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС відновлено

Україна отримала право поставляти продукцію птахівництва до Євросоюзу

Азаров доручив уряду пропрацювати питання держпідтримки ГМК

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Відновлення поставок туркменського газу можливе вже цього року - Ставицький

Відновлення поставок туркменського газу до України можливе вже цього року, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Ми очікуємо відновлення поставок вже цього року».

Міністр також повідомив, що Україна планує закуповувати туркменський газ в обсязі близько 10 млрд кубометрів на рік.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки туркменського газу до України.

Того ж дня Президент України Віктор Янукович після переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив, що Україна зацікавлена ​​у відновленні поставок туркменського газу.

На думку експертів енергетичного ринку, Росія пустить туркменський газ до України за умови створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

У середу, 20 лютого, прем'єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністрові Юрію Бойку, міністру енергетики та вугільної промисловості Едуарду Ставицькому і міністру економіки Ігорю Прасолову «негайно» розпочати підготовку документів, необхідних для реалізації домовленостей у газовій сфері, досягнутих з Туркменістаном.

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Україна сподівається купувати туркменський газ за ціною менше 280 дол.

Україна сподівається, що ціна туркменського газу, поставки якого можуть бути відновлені вже в 2013 році, буде менш ніж 280 доларів за тисячу кубометрів, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Переговори йдуть, але висловлю свою особисту думку: ми останнім часом працюємо над питанням спотових ринків. Якщо взяти спотову ціну і відняти транзитну складову, то ми вийдемо на економічно обґрунтовану ціну для України. Думаю, що ціна буде менш ніж 280 доларів».

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія «Туркменгаз» підписали меморандум про поставки туркменського газу до України. Того ж дня Президент України Віктор Янукович після переговорів із Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим заявив, що Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу.

У середу, 20 лютого, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Юрію Бойку, міністру енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицькому і міністру економіки Ігорю Прасолову «негайно» розпочати підготовку документів, необхідних для реалізації домовленостей у газовій сфері, досягнутих із Туркменістаном.

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Кабмін дозволив продаж контрольного пакету акцій «Донбасенерго»

Кабінет Міністрів України дозволив продаж 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній – «Донбасенерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду держмайна України Олександр Рябченко.

"60,77% акцій "Донбасенерго" передано нам на приватизацію, буде продано одним пакетом на приватизаційному конкурсі", - сказав О.Рябченко.

Голова ФДМУ зазначив, що приватизаційний конкурс планується провести в квітні цього року.

«Продаж запустимо дуже швидко, чекаємо у квітні цього року», - відзначив керівник ФДМУ.

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Фонд держмайна готує до продажу 75% акцій «Волиньобленерго»

Фонд державного майна України почав підготовку до проведення конкурсу з продажу 75% державного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», йдеться в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" від 20 лютого ц.р.

Згідно з повідомленням, Фонд держмайна запропонував потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу акцій «Волиньобленерго».

Як повідомляв раніше УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонує продати всі акції «Волиньобленерго», які належать державі, хоча попередні приватизаційні конкурси передбачали збереження у державній власності 25% пакетів енергопостачальних компаній.

Раніше Кабінет Міністрів виключив «Волиньобленерго» з переліку стратегічних підприємств.

Нині 75% «Волиньобленерго» передано до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 21,19% акцій належать кіпрській Garensia Enterprises Limited, яку контролює російський бізнесмен Костянтин Григоришин.

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Україна може ввести мита на імпорт нафтопродуктів

Україна для відновлення вітчизняної нафтопереробки може ввести мита на імпорт нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Уряд на даний момент доопрацьовує питання про стимулювання нафтопереробки в країні... Може бути розглянуто питання про імпортні мита» - заявив міністр.

При цьому Е.Ставицький повідомив, що в березні очікується запуск Одеського НПЗ, який простоює з жовтня 2010 року.

Міністр також додав, що планується запуск і найбільшого в Україні Лисичанського НПЗ, який було зупинено власником - компанією ТНК-ВР - у квітні 2012 року, після того, як влада України відмовилася піти на ультимативну вимогу компанії встановити мита на імпортні нафтопродукти.

Як раніше повідомляв УНІАН, в 2010-2011 рр. Міністерство енергетики і вугільної промисловості вже виступало з ініціативою ввести імпортні мита. Проте створена міжвідомча комісія на чолі з першим віце-прем'єром Андрієм Клюєвим восени 2011 року виступила проти введення мит на імпорт нафтопродуктів, оскільки вітчизняні НПЗ не виробляють якісних нафтопродуктів за стандартом "Євро-4" і "Євро-5".

Крім того, проти введення мита виступають найбільші нафтотрейдери, вважаючи, що інакше відбудеться стрибок цін на нафтопродукти.

За даними Держкомстату, нафтопереробні заводи України в 2012 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн. тонн, що на 50,8% менше від показника 2011 року.

В Україні розташовані шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.

Україна за підсумками 2012 року імпортувала нафту і нафтопродукти з Білорусі, РФ, Литви й інших країн на загальну суму 8,839 млрд дол.

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Ferrexpo відмовилася від випуску євробондів

Швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, відмовилася від випуску євробондів унаслідок розширення кредитних спредів та стійких фінпозицій компанії, повідомила компанія на Лондонській фондовій біржі.

"Компанія ухвалила рішення не продовжувати випуск євробондів з урахуванням розширення кредитних спредів з початку лютого, а також у зв'язку з поточними позиціями ліквідності компанії та інших доступних джерел фінансування", - наголосили у Ferrexpo.

Згідно з повідомленням, Ferrexpo має намір підтримувати довгостроковий діалог з інвесторами і продовжуватиме розглядати міжнародні ринки позикового капіталу як потенційне джерело фінансування з урахуванням ринкових умов.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Ferrexpo, компанія розпочала підготовку до випуску євробондів, назвавши організаторами цього випуску банки Morgan Stanley і Credit Suisse і уточнивши водночас, що час випуску євробондів залежатиме від ситуації на фінансовому ринку.

Міжнародні рейтингові агентства Standard&Poor's та Fitch присвоїли очікуваним п'ятирічним євробондам Ferrexpo на 500 млн дол. рейтинг «B».

Довідка УНІАН. Компанія Ferrexpo є найбільшим експортером залізорудних окатишів з України та СНД і сьомим за величиною експортером у світі. Основними активами є Полтавський та Єристівський ГЗК. Основні споживачі - сталеливарні підприємства з Австрії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії, Тайваню і Південної Кореї. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo у 2012 фінансовому році зменшила загальний обсяг виробництва окатишів порівняно з 2011 роком на 1,2% - до 9,69 млн тонн.

У 2012 році компанія видобула 29,76 тис. тонн залізної руди, що практично відповідає рівню 2011 року (29,637 тис. тонн).

Виробництво концентрату в 2012 році збільшилося на 1,9% - до 11,7 млн ​​тонн.

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Прибуток українських банків у січні скоротився на 11%

Прибуток банків України в січні 2013 року становив 580 млн грн, що на 11% менше показника січня 2012 року, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, активи банків у січні зросли на 0,9%, або на 10,153 млрд грн, — до 1,137 трлн грн.

До того ж загальні активи банків зросли також на 0,9% - до 1,279 трлн грн.

Сума наданих кредитів минулого місяця знизилася на 0,9% або 7,5 млрд грн - до 807,805 млрд грн, обсяг довгострокових кредитів скоротився на 0,4% - до 392,6 млрд грн.

Обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у січні 2013 року зріс на 2,7%, або 1,93 млрд грн, - до 74,45 млрд грн.

Зобов'язання банків у січні зросли на 1%, або 9,1 млрд грн, - до 966,984 млрд грн. До того ж кошти юросіб зросли на 2,9%, або 5,9 млрд грн, - до 208,4 млрд грн (з них термінові - 86,8 млрд грн), кошти фізосіб - на 2,3%, або 8,41 млрд грн, - до 372,413 млрд грн (з них термінові - 298,600 млрд грн).

Капітал банків у січні 2013 року зріс на 0,6% - до 170,361 млрд грн, регулятивний капітал на 1,3% - до 181,245 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, активи банків у 2012 році збільшилися на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Загальні активи банків у 2012 році зросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, до того ж у структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%.

Українські банки за підсумками 2012 року одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку у 2011 році.

Станом на 1 січня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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Роботи на об'єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС відновлено

Французька компанія «Новарка» 20 лютого відновила всі роботи на об'єкті «Укриття», які були припинені після зруйнування 12 лютого покрівлі у машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чорнобильської АЕС.

«З 20 лютого компанія "Новарка" відновлює роботи з монтажу металоконструкцій і обшивки арки в зоні вільного доступу (монтажного майданчика НБК)», - йдеться у повідомленні з посиланням на письмове повідомлення компанії керівництва Чорнобильської АЕС.

Також у повідомленні ЧАЕС наголошується, що на цей час персонал ЧАЕС веде роботи з розчищення завалу, що утворився в результаті руйнування частини стінної конструкції і покрівлі машинного залу четвертого блоку ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку № 4. Площа руйнування становила близько 600 кв м. Будівельні конструкції зруйновано на ділянці машзалу, пошкодженого під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці у 1986 році.

Усі роботи на об'єкті «Укриття» після руйнування покрівлі 12 лютого в машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС були припинені, змін радіаційної обстановки не зафіксовано.

Підприємство «Новарка» акредитоване в Україні для виконання проекту будівництва нового укриття для Чорнобильського фонду «Укриття». Завершення робіт з будівництва об'єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється в 980 млн євро, до того ж у контрактах з концерном «Новарка» зафіксовано суму 935 млн євро.

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Україна отримала право поставляти продукцію птахівництва до Євросоюзу

Україна одержала позитивне рішення щодо імпорту продукції птахівництва українського виробництва на ринок Європейського Союзу (ЄС), що стало можливим після набуття чинності регламенту ЄС N88/2013, повідомили у представництві України при ЄС і Європейському співтоваристві з атомної енергії.

"Ця подія стала завершальною ланкою у спільних зусиллях українського уряду і бізнесу, спрямованих на відкриття європейського ринку для вітчизняної сільськогосподарської продукції", - відзначили в представництві.

Згідно з повідомленням, наступним кроком влади на шляху виходу українських підприємців на нові ринки збуту будуть зусилля, спрямовані на відкриття ринку ЄС для вітчизняної м'ясомолочної продукції, яка відповідатиме європейським стандартам якості продуктів харчування.

Раніше, 4 грудня 2012 року на засіданні постійного комітету з питань харчування і здоров'я тварин (SCOFCAH) гендиректорату «САНКО» Європейської Комісії було ухвалено рішення про включення України до списку країн, виробники яких виконали відповідні вимоги ЄС і зможуть поставляти на європейський ринок продукцію свійської птиці, м'яса диких птиць, яєць і яєчних продуктів.

До того ж до регламенту були внесені зміни до початку фактичних поставок.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, поголів'я птиці в Україні в 2013 році збільшиться порівняно з 2012 роком на 7% – до 228,8 млн голів.

У січні 2013 року поголів'я птиці зросло на 7,8% порівняно з січнем 2012 року - до 206,4 млн голів

У 2012 році поголів'я птиці в Україні збільшилося на 6,5% проти 2011 року і становило 213,9 млн голів.

Довідка УНІАН. Експерти прогнозують збільшення експорту курятини в 2013 році до 140 тис. тонн з 80 тис. тонн у 2012 році. До того ж обсяг виробництва курятини в 2012 році, за оцінками Союзу птахівників, становив близько 1,05 млн тонн.

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Азаров доручив уряду пропрацювати питання держпідтримки ГМК

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив уряду пропрацювати питання держпідтримки підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне доручення М.Азаров дав сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів віце-прем'єр-міністрам Юрію Бойку і Олександру Вілкулу, а також керівництву Мінекономрозвитку, Мінпромполітики, Міненерговугілля, Мінфіну, Мінінфраструктури та іншим органами влади.

У повідомленні наголошується, що згідно з дорученням, уряд має «забезпечити підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу, зокрема, пропрацювати питання надання державної підтримки таким підприємствам».

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру М.Азарову створити робочу групу з питань надання підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу.

У 2012 році українські металургійні підприємства скоротили виробництво готового прокату чорних металів порівняно з 2011 роком на 5,4% - до 18,457 млн. тонн.

Скорочення виробництва чавуну в 2012 році порівняно з 2011 роком становило 1,3% - до 28,514 млн. тонн.

Загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% порівняно з показником 2011 року.

Довідка УНІАН. 30 серпня 2012 року Президент України В.Янукович дав письмове доручення Кабміну, в якому зажадав до 1 жовтня вжити заходів із «розробки і впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств». У відповідь 1 жовтня уряд ухвалив постанову №912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за економічно обгрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов. Із 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково зупинене.

На початку грудня 2012 року керівництво Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обгрунтованих тарифів на електроенергію.

Наприкінці січня Кабмін своєю постановою переніс термін дії дозволу електрометалургійним підприємствам купувати електроенергію для своїх технологічних потреб за пільговим тарифом, що дорівнює оптовій ринковій ціні без дотації, з 1 лютого до 31 грудня 2013 р.

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УНІАН