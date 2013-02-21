ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Янукович зустрівся з президентом Польщі» пише: головна мета зустрічі - Коморовський хоче дізнатися, чи буде Янукович виконувати вимоги ЄС для підписання Угоди про асоціацію...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-vstretilsja-s-prezidentom-polshi-197808/

* * *

Також «Дело» в публікації «До початку лютого банківський кредитний портфель України схуд ще на 7,5 млрд грн» пише: НБУ оприлюднив сукупні результати роботи банківської системи за підсумками січня 2013-го...

http://delo.ua/finance/k-nachalu-fevralja-bankovskij-kreditnyj-portfel-ukrainy-pohudel-e-197792/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Задушливий газ», в якому пише: «Нафтогаз» програв судовий спір на 3,9 млрд дол. Стокгольмський арбітраж зобов'язав монополію виконати контракт з італійським трейдером Italia Ukraina Gas і поставити йому 13,1 млрд кубометрів газу за цінами 2003 року - 110 дол. за тисячу кубометрів при нинішній його вартості в 416 дол. У НАК заявляють, що не виконуватимуть рішення, і готують зустрічний позов до трейдера, але юристи констатують, що шанси виграти вкрай малі. Експерти очікують, що поразкою України напевно скористається «Газпром» у переговорах про створення газотранспортного консорціуму...

http://www.kommersant.ua/doc/2131929

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Микола Азаров не вписався у порядок» пише: вчорашнє засідання Кабінету Міністрів планували присвятити Дню соціальної справедливості. З цієї нагоди прем'єр-міністр Микола Азаров обіцяв ухвалити низку рішень у соціальній сфері. Однак в останній момент більшість питань за цією темою були зняті з розгляду. В уряді запевнили: мова йде «про технічне перенесення. Водночас опоненти влади відзначають, що жодну соціальну обіцянку президента досі не виконано...

http://www.kommersant.ua/doc/2132007

* * *

«Сегодня» в публікації «Навіщо Кучму знову взяли під ковпак» пише: Ренат Кузьмін заявив, що крім «плівок Мельниченка» у ГПУ є на екс-президента «дещо ще». Експерти вважають, справа корисна для саміту з ЄС...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Zachem-Kuchmu-snova-vzyali-pod-kolpak.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Києву додадуть 2 мости, 2 станції метро і 10 розв'язок» пише: у столиці презентували новий Генеральний план, який планують затвердити цього року...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-planiruyut-postroit.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Січень «упустив» промисловість» пише: в Україні знову зафіксовано спад промвиробництва. Протягом року ситуація, навряд чи, кардинально зміниться. Щодо гривні - все буде залежати від стану світової економіки і стратегії Кабміну. У разі лібералізації підходу до регулювання курсу можливі більш значні його коливання, зокрема ослаблення...

http://economics.unian.net/rus/news/158045-yanvar-uronil-promyishlennost.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Рогозін попередив прем'єра про метеоритні катастрофи» пише: віце-прем'єр в листі Дмитру Медведєву запропонував створити міжнародну систему антіастероідной безпеки...

http://izvestia.ru/news/545375

* * *

Також «Известия» в публікації «Фінансова криза добралася до столичних експатів» пишуть: раніше платити за оренду квартири понад 40 тис. дол. на місяць могли собі дозволити тільки іноземні фахівці, що працюють в Москві. Тепер таке житло знімають росіяни...

http://izvestia.ru/news/545345

* * *

«Ведомости» в публікації «Виникла ще одна сланцева загроза для Росії» пишуть: PwC передрікає світові нову енергетичну революцію - слідом за сланцевою у видобутку газу починається нафтова...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9351941/esche_odna_slancevaya_ugroza_dlya_rossii

(УНІАН)