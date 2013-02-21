У Польщі розпочалася зустріч Януковича, Коморовського та Гашпаровича

Вісла (Польща). У Польщі розпочалася тристороння зустріч Президента України Віктора Януковича, Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського та Президента Словацької Республіки Івана Гашпаровича.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбувається у резиденції глави Польської держави у місті Вісла.

Як зазначено у матеріалах, розданих журналістам, під час переговорів пріоритетну увагу буде приділено темі євроінтеграції України, передусім - підготовці до саміту Україна-ЄС 25 лютого в Брюсселі та укладенню Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Очікується підтвердження з боку Польщі та Словаччини їхньої подальшої підтримки України у питаннях європейської інтеграції, зокрема у контексті забезпечення позитивних результатів саміту Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович 20-21 лютого перебуває в Польщі з робочим візитом.