У ЄС розповіли, чого очікують від України

Брюссель. Європейський Союз очікує, що Україна продемонструє зобов’язання виконувати критерії для підписання Угоди про асоціацію.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна - ЄС.

“Очікування з нашого боку полягають в тому, що Україна чітко продемонструє зобов’язання виконувати критерії, які чітко виписані у висновках Ради ЄС (від 10 грудня 2012 року - УНІАН)”, - сказав він.

Дипломат наголосив, що європейська сторона переконана в тому, що критерії, виписані у висновках, можуть бути досягнуті за наявності політичної волі з боку української влади.

Як повідомляв УНІАН, у своїх висновках від 10 грудня 2012 року ЄС заявив про готовність підписати з Україною Угоду про асоціацію до запланованого на листопад Вільнюського саміту “Східного партнерства” за умови досягнення Києвом прогресу в питаннях покращення виборчого законодавства, розв’язання проблеми вибіркового правосуддя та здійснення заходів для попередження повторення випадків вибіркового правосуддя в майбутньому, а також здійсненні реформ вже розпочатих у рамках порядку денного асоціації Україна - ЄС.