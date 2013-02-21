ЄС хоче, аби Україна порадилася з ним щодо Митного союзу

Брюссель. Європейський Союз хотів би, щоб Україна узгоджувала з ним можливі кроки до зближення з Митним союзом для оцінки їх відповідності майбутній угоді про глибоку та всебічну Зону вільної торгівлі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна - ЄС.

“Ми наполягаємо, щоб будь-які кроки, що здійснюються у цьому напрямку (зближення з Митним союзом — УНІАН), я би сказав, передавалися б на консультацію з нами для з’ясування, наскільки вони узгоджуються з парафованою нами угодою про Зону вільної торгівлі”, - сказав він.

Ще один європейський дипломат у розмові з кореспондентом УНІАН зазначив, що позиція ЄС полягає в тому, що Україна - суверенна країна і має право самостійно обирати з ким і як посилювати економічні відносини.

“Питання лише в тому, що Митний союз та Зона вільної торгівлі з ЄС несумісні... Але ми не хочемо сказати їм, що лише з нами і все”, - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що в разі, якщо Україна обере підписання угоди з ЄС, вона втім зможе співпрацювати з Митним союзом, але без членства в ньому.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС почали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про Зону вільної торгівлі, яка має стати складовою угоди про асоціацію — у 2008 році. 30 березня 2012 року сторони парафували угоди про асоціацію. ЄС неодноразово наголошував на тому, що повноцінна участь України в Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану не сумісна з угодою про Зону вільної торгівлі з ЄС, оскільки передбачає узгодження тарифів та торговельної політики з іншими членами Митного союзу.

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