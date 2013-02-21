Україна та Євросоюз на саміті говоритимуть про візову лібералізацію

Брюссель. Україна та Європейський Союз на саміті 25 лютого цього року обговорять питання візової лібералізації.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна - ЄС.

“Питання мобільності буде на порядку денному саміту. Як ви знаєте, ми все ще перебуваємо на першому етапі реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму”, - сказав дипломат.

Він зазначив, що європейська сторона очікує від України оцінки виконання першого етапу плану дій, який передбачає внесення змін до законодавства України.

“Це дуже важливе питання, оскільки воно важливе для громадян України. Ми знаємо, наскільки високим є соціальний та політичний запит на нього”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, План дій щодо безвізового режиму був презентований Україні Європейським Союзом на саміті ЄС-Україна 22 листопада 2010 року.

План складається з двох етапів. На першому етапі Україна повинна схвалити необхідні законодавчі зміни, а на другому – продемонструвати їх ефективну реалізацію на практиці.

У липні 2012 року Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз, якою передбачається подальше розширення категорій українських громадян, які можуть оформлювати Шенгенські візи за спрощеною процедурою, а також встановлення чітких критеріїв видачі багаторазових довгострокових віз.

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